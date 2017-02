Fiera del Disco e del CD da Collezione alla Zoppas Arena di Conegliano

Apputamento il 26 febbraio 2017 per collezionisti e curiosi

Conegliano – Porta i tuoi dischi: li potrai scambiare con gli espositori ed i collezionisti. Fiera del Disco e del CD da Collezione, domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 9:00 alle 19:00 nelle strutture della Zoppas Arena di Conegliano.

Manifestazione interamente dedicata al mondo dei dischi e della musica. Presenti in esposizione rarità e memorabilia. Nel programma la mostra mercato e mostra scambio del disco in vinile e CD da collezione. È previsto l’arrivo di un pubblico eterogeneo e numeroso di appassionati. Gli appassionati del settore potranno curiosare tra dischi in vinile e cd da collezione che potranno essere portati e scambiati con espositori e collezionisti. Per l’occasione, l’Arena sarà aperta dalle 9 alle 19 e l’ingresso sarà libero.

Palasport Zoppas Arena

Campolongo di Conegliano

Viale dello Sport, 2

Le fiera del Disco e del CD da Collezione e’ organizzata da Associazione Culturale Fluxus ed e’ patrocinato dal Comune di Conegliano.