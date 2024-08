Fiemme, saf ed elisoccorso mobilitati per giovane nell’Avisio: fuori pericolo. A Tesero, scontro auto-bici: donna grave

Due emergenze nel pomeriggio di martedì in val di Fiemme

Tesero/Ziano (Trento) – Grave incidente auto-bicicletta a Tesero, sulla strada che porta a Pampeago poco prima delle 17.30 di martedì 13 agosto. La donna, 54 anni, alla guida della bici è in condizioni molto gravi ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Alla guida del Suv una giovane di 23 anni. Entrambe le donne sono della Val di Fiemme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese, per ricostruire la dinamica dei fatti.

Saf ed elisoccorso mobilitati

Altra emergenza nel tardo pomeriggio a Ziano di Fiemme. Una giovane in difficoltà nelle acque dell’Avisio, ha richiesto l’intervento dei saf e dell’elicottero con i sub. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a liberarsi con l’aiuto di alcuni presenti in zona e a mettersi in salvo. Non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze.