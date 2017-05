Fiemme, Perginese muore in moto domenica pomeriggio

Print This Post

Tiziano Oss Papot, 46 anni, lavorava alla Famiglia Cooperativa del centro valsuganotto

Pergine Valsugana (Trento) – Domenica pomeriggio in Val di Fiemme, è morto in seguito ad una caduta in moto il perginese Tiziano Oss Papot, 46 anni, dipendente alla famiglia cooperativa di piazza Gavazzi, a Pergine.

Verso le 17, stava tornando da un giro in valle di Fiemme quando tra Valfroriana e Stramentizzo è avvenuta la tragica caduta. Ha perso probabilmente l’equilibrio andando a sbattere contro il muretto che costeggia la massicciata.

Un urto violento che ha avuto l’effetto di fare carambolare la due ruote sul lato opposto della strada, contro il guard rail. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118 che in pochi minuti è atterrato in valle di Fiemme: purtroppo però, l’uomo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Molti gli incidenti registrati in tutta la provincia.