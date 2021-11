Fidas festeggia i 60 anni con le famiglie di Primiero Vanoi Mis: 40mila sacchetti del pane per sostenere le donazioni

“La donazione di sangue serve come il pane”, ricordano le sezioni locali Fidas. Dallo scorso 2 novembre i sacchetti del pane a Primiero ci ricordano quanto è importante donare il sangue, sostenendo l’associazione che da 60 anni sostiene il territorio

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Nei negozi del territorio, dallo scorso 2 novembre è partita nelle valli di Primiero, Vanoi e Mis, la campagna di comunicazione dedicata al 60° compleanno delle sezioni Donatori di sangue.

“Sono tante le candeline di questo compleanno – ci spiega Antonio Zeni (FIdas) – che ci devono stimolare nel diffondere il messaggio sull’importanza della donazione del sangue, facendo conoscere sempre di più Fidas e il valore inestimabile della donazione, senza abbassare lo sguardo da quel filo rosso del volontariato: perché donare è un dono alla vita.

Così, con l’aiuto e la partecipazione straordinaria dei panifici e Coop locali, nelle nostre valli – conclude Zeni – in queste settimane possiamo entrare direttamente nelle case, con dei sacchetti di pane che ci ricordano l’importanza della donazione di sangue: «Serve come il pane. Fallo per te e per gli altri. Dona sangue oggi».

Un ponte tra Primiero e Madagascar

Proprio in queste settimane, le sezioni Fidas di zona, stanno definendo con l’associazione “Una Corsa per la Vita”, l’acquisto di una ambulanza e un’ automedica (valore 15mila euro) da donare alla missione di Padre Bruno in Madagascar assieme ad attrezzature per un piccolo centro trasfusionale a servizio della missione e del nuovo ospedale. Una missione che richiede il supporto di tutti per ultimare gli importanti progetti in campo.