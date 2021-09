Posted on

La vittima è un uomo di Tirano, in provincia di Sondrio, che stava dirigendosi verso casa affrontando il Tonale. Domenica mattina altro grave incidente anche a Nave San Rocco Trento – Tragico incidente in moto domenica pomeriggio in Val di Sole. Un motociclista di 51 anni è morto in seguito a un violento impatto con […]