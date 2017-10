Fibra ottica a Primiero, prime attivazioni a Mezzano e Imèr mentre l’Alto Primiero dovrà attendere il 2018

Connect on Linked in

A quasi un anno dalla presentazione del progetto sperimentale, è tempo di bilanci a Primiero per il servizio di connessione in fibra, con banda ultra larga ai privati

Primiero (Trento) – Sono state attivate nelle scorse settimane a Imèr e Mezzano, le prime utenze in fibra. Per la parte alta della valle di Primiero (ex comuni di Fiera, Transacqua, Tonadico e Siror), sono in corso invece le operazioni di adeguamento tecnico della rete.

“Nei paesi di Mezzano ed Imèr – spiega il Gruppo ACSM – dove la rete di Teleriscaldamento è stata realizzata di recente, l’infrastruttura in fibra è già stata realizzata pronta per l’utilizzo anche in chiave di servizi di connessione ai privati (con tecnologia G-Pon). Nella parte più alta del territorio, dove è stata realizzata precedentemente la rete di teleriscaldamento, la tecnologia non era ancora disponibile e l’infrastruttura in fibra deve essere adeguata per poter essere utilizzata anche per diversi fini oltre il telecontrollo.

Ad oggi – secondo quanto conferma il Gruppo – sono circa un migliaio gli immobili collegati al Teleriscaldamento e, si stima, almeno duemila le unità immobiliari in essi contenute, già raggiunte dalla fibra) che garantisce grandi potenzialità”.

Fibra anche senza teleriscaldamento

Se un edificio non è collegato però alla rete di teleriscaldamento, non è preclusa la possibilità di accedere alla connessione in fibra. Anche in questo caso è possibile rivolgersi all’operatore (provider) che valuterà le possibilità di collegamento e relativi costi formulando una specifica offerta al cliente.

L’attività di studio e progettazione

Dopo l’accordo con Trentino Network nel 2016, è iniziata l’attività di studio per l’adeguamento tecnico con relativa attività di progettazione e avvio delle operazioni di conversione. Sarà effettuata gradualmente (un pezzo alla volta).

Trentino Network, a sua volta – spiega ACSM – ha messo nella disponibilità degli operatori (provider) la possibilità di utilizzo dell’infrastruttura, con appositi strumenti di ricerca e selezione e stipulando i relativi atti contrattuali. Anche l’operatore che per ora ha dichiarato il suo interesse (Tecnodata Trentina), dopo aver definito l’accordo con Trentino Network ha dovuto a sua volta procedere con la sua attività di organizzazione del servizio.

Si tratta, è bene ricordarlo, di un progetto pilota sia sotto il profilo “giuridico che amministrativo”, per il particolare procedimento individuato e per i particolari rapporti tra i vari soggetti, che sotto il profilo “tecnico” (utilizzo di una rete in fibra nata per il telecontrollo di un impianto di teleriscaldamento per servizi di connettività a privati)“.

Il primo operatore attivo

Il primo operatore a cogliere l’opportunità di una attivazione del servizio di fibra, è stata la società Tecnodata Trentina S.r.l. ma prossimamente dovrebbero arrivare anche altri operatori. In questo momento è possibile attivare una connessione in fibra ottica con velocità fino a 100 Mb/s per tutti gli edifici allacciati alla rete di Teleriscaldamento nei paesi del fondovalle di Primiero .

