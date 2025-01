Fiamme nella notte a Faver e incendio in un hotel a Mezzana

Notte di grande lavoro per i vigili del fuoco del Trentino. Danni ingenti ma non si registrano feriti

Faver/Mezzana (Trento) – Notte di grande lavoro per i volontari dei vigili del fuoco e per i permanenti a faver in val di Cembra e successivamente a Mezzana in val di Sole.

A Faver, in via Villa Grande, le fiamme si sono sviluppate sul tetto dell’edificio del centro che ospitava anche gli uffici della Casa Rurale. L’allarme è partito attorno alle 2 – per cause ancora in via di accertamento – e sul posto sono giunti vari corpi volontari della valle di Cembra e anche i permanenti di Trento che hanno lavorato fino all’alba per domare l’incendio di un tetto. Ingenti i danni.

Nelle prime ore di venerdì, verso le sei del mattino, secondo intervento dei vigili del fuoco a Mezzana, in val di Sole per un incendio nel locale lavanderia di un hotel della nota località turistica. Anche in questo caso nessun ferito fortunatamente e indagini in corso per stabilirne le cause.

In breve

I funerali si sarebbero dovuti svolgere nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio, a Grigno. Ma l’ultimo saluto a Giampietro Agostini dovrà aspettare: lo ha deciso la Procura di Bergamo. Agostini, 64 anni, originario di Grigno e da anni trapiantato a Milano, è morto durante un’escursione in Val Brembana, in Lombardia. Dopo la caduta era riuscito ad allertare i soccorsi che, però, l’hanno trovato senza vita sei ore dopo. Proprio per questo la Procura di Bergamo ha fermato i funerali per disporre l’autopsia: l’esame dovrà stabilire se ci sia un nesso fra la morte dell’uomo e i tempi dei soccorsi.