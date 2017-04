Fiamme nel bosco a Castel Firmiano, a Cembra brucia una mansarda

Connect on Linked in

Vento e siccità complicano il lavoro dei vigili del fuoco

Bolzano – Un incendio è divampato nel bosco a Castel Firmiano, in Alto Adige, e a causa del vento e della siccità le fiamme si sono diffuse molto rapidamente. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 16.30 e hanno lavorato con difficoltà, anche per il terreno ripido e roccioso, ma in trenta, con elicottero e volontari di Gries, sono riusciti a domare in tre ore il rogo. Come riferisce l’amministrazione provinciale, sono andati distrutti 1.600 metri quadrati di bosco.

Trento – Intervento dei Vigili del fuoco in val di Cembra per domare incendio scoppiato in una mansarda di una casa, forse a causa del surriscaldamento di una canna fumaria (foto TGR).

