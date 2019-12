Fiamme in edificio a Denno, appartamenti evacuati

Non si registrano feriti, accertamenti in corso

Trento – Vigili del fuoco impegnati all’alba di giovedì per spegnere un incendio divampato in un edificio di Denno, in Val di Non.

Nessuna persona è rimasta ferita, mentre i residenti di otto appartamenti, una ventina di persone, sono stati evacuati.

Nell’operazione di spegnimento hanno partecipato, oltre ai pompieri volontari della zona, anche i permanenti di Trento. In corso i rilievi per individuare le cause del rogo.

In breve

Alpinismo patrimonio Unesco. La Commissione speciale dell’organizzazione dell’Onu ha iscritto nella lista dei beni immateriali dell’Unesco l’alpinismo, definito come “l’arte di scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacità fisiche, tecniche e intellettuali”. Il riconoscimento è avvenuto in occasione della Giornata internazionale della Montagna. Iniziato nove anni fa, il percorso di candidatura è stato sostenuto in maniera sinergica da Italia, Francia e Svizzera (con il coordinamento dei Comuni di Courmayeur e di Chamonix). “Non possiamo che essere felici per questo prestigioso riconoscimento di un’attività nata tra le nostre montagne – commenta l’Assessore all’Ambiente della Valle d’Aosta, Albert Chatrian – e che fa parte della cultura e delle tradizioni valdostane”

Dolomiti Unesco, il 70% dei turisti disposto a contribuire per la tutela. “Abbiamo intervistato oltre 3600 persone in 23 punti di rilievo da luglio a ottobre”, ha spiegato Andrea Omizzolo, ricercatore di Eurac. Dai primi risultati emerge che il 55% dei turisti pernottano nell’area, il 45% sono visitatori giornalieri. La maggior parte degli intervistati italiani viaggia con la famiglia, mentre circa l’80% – italiani e stranieri – fanno sosta nelle malghe e nei rifugi.

Dall’otto per mille circa un milione alla Chiesa trentina. Il gettito dell’otto per mille alla Chiesa trentina per l’anno 2019 è di 973.817 euro. Lo comunica l’Arcidiocesi di Trento, che rileva come la parte più consistente dei contributi sia destinata alle attività sociali.