Fiamme in centro a Feltre: famiglia fugge dal terrazzo

Intervento dei vigili del fuoco in pieno centro a Feltre per un incendio mercoledì sera. Le fiamme sarebbero divampate da un locale cantina e si sarebbero propagate fino ai piani superiori, danneggiando in particolare il primo piano

Feltre (Belluno) - Traffico interrotto da piazza Isola a viale Piave a Feltre, mercoledì nel tardo pomeriggio, in seguito ad un incendio che ha interessato una appartamento poco distante dal centro della cittadina. Le fiamme hanno interessato una palazzina storica di via Garibaldi.

Ignote ancora le cause che hanno scatenato il rogo che ha provocato anche un ferito. I Vigili hanno operato per diverse ore, evitando il propagarsi delle fiamme. Quattro persone sono state portate in salvo, dopo essersi rifugiate in un terrazzo al primo piano. Sono state portate a terra con una scala dei pompieri. Ferita una persona, che è stata medicata dal personale del Suem 118.

Sul posto sono intervenuti i Corpi di Feltre e Belluno anche con personale volontario.