Fiamme in casa riposo nel veronese, 90 in salvo (VIDEO)

Ospiti su letti in strada durante emergenza

NordEst – Un incendio è scoppiato nella casa di riposo ‘Centri servizi anziani Ca’ Dei Nonni,’ ad Albaredo d’Adige, nel veronese. Due i feriti, pare in maniera lieve. I volontari della protezione civile di tutta la provincia si sono portati sul luogo per trasferire 90 ospiti nel palazzetto dello sport del comune scaligero.

24SET #suemVR #Albaredo d'Adige, 10 #ambulanze intervenute con @vvfveneto per #incendio alla casa di riposo, 5 ospiti ospedalizzati per lieve intossicazione da fumo, gli altri evacuati nel vicino palasport in attesa di trasferimento in altre strutture pic.twitter.com/YCBlTNR5kr — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) September 24, 2020

Ospiti e personale sono stati trasferiti senza gravi problemi. Sulla via che porta alla casa di riposo si vedevano allineati a bordo strada, in entrambe le corsie, i letti con gli anziani con le mascherine sul viso, accuditi dagli infermieri e dai volontari della protezione civile. L’incendio si sarebbe sviluppato nel sottotetto. Ancora da chiarire le cause.

Sarebbero 81 gli anziani portati fuori in tempo prima che le fiamme si estendessero ai locali. Uno solo di loro, al momento, sarebbe ferito. L’altra persona rimasta coinvolta, anch’essa in maniera lieve, è un operatore sanitario della casa di risposo che si è messa in salvo assieme agli altri 18 colleghi. Sulla zona sono confluite decine di squadre dei vigili del fuoco oltre che da Verona, anche dalle province limitrofe di Padova e Vicenza.

#24settembre 11.40 #AlbaredodAdige (VR) #24settembre #incendio in una residenza per anziani: evacuati 83 ospiti e 19 operatori, 5 persone assistite dal @SUEM_Veneto e portate in ospedale per aver respirato del fumo. Impegnati 30 #vigilidelfuoco con 10 automezzi pic.twitter.com/oLHbufNp9m — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) September 24, 2020