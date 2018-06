Fiamme in hotel Bressanone, intossicati in ospedale

Connect on Linked in

Un incendio in un albergo di Bressanone, in Alto Adige, ha causato sintomi da intossicazione in una serie di ospiti, portati in ospedale

Bolzano – Si tratta dell’hotel Albero Verde, non lontano dall’uomo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano, oltre ai volontari delle zone vicine.

Sono stati utilizzati dispositivi per la ventilazione forzata dell’edificio, per riuscire a liberarlo dal fumo. I tecnici sono al lavoro per accertare le cause del rogo.

In breve

Scritte contro ministro Salvini in Trentino Alto Adige – Scritte contro il ministro dell’interno, Matteo Salvini, dopo quelle di Trento – dove sono in corso accertamenti – sono comparse anche a Bolzano. “Basta Buonismo. Salvini muori” si leggeva sulla tenda di un gazebo ad una festa sui prati del torrente Talvera, in città. Una festa di Radio Tandem, un’emittente locale con una programmazione multilinguistica e interculturale. “Sono schifato e la cosa non finirà certamente qui” commenta il commissario della Lega dell’Alto Adige, Massimo Bessone, diffondendo le immagini. “Certa gente mi fa solo pena”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, linkando un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali a Trento contro le politiche migratorie del ministro degli Interni e si riporta la scritta comparsa su un muro, in cui si legge: “Salvini mandante degli omicidi razzisti”.