Fiamme gialle, 5 nuovi Reparti e 3 Compagnie in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano è entrata in vigore la riforma della Guardia di Finanza, che ha portato alla nascita di cinque nuovi Reparti, due Gruppi – Rovereto, in Trentino, e Bressanone, in Alto Adige – e tre Compagnie, a Trento, Rovereto e Bolzano.

Altra novità è l’elevazione di grado di due Brigate, Fiera di Primiero e Tubre, che sono state riqualificate come Tenenze. La riorganizzazione porterà ad un aumento del personale del 3%, risorse che saranno utilizzate nel controllo economico del territorio, pattugliamenti ed un potenziamento delle verifiche su entrate e uscite di bilancio.

I nuovi innesti si aggiungeranno ai circa 400 finanzieri in servizio in Trentino ed ai circa 500 in servizio in Alto Adige.

Le novità sono state presentate nel corso di una conferenza stampa in Comando regionale a Trento, alla presenza del comandante provinciale di Trento, Roberto Ribaudo, e del comandante provinciale di Bolzano, Gabriele Procucci.

La riforma, attuata proprio nell’anno in cui il Corpo festeggia i 245 anni dalla sua

fondazione, giunge dopo l’istituzione della polizia economico-finanziaria avvenuta con il Decreto

Legislativo 19 marzo 2001 n. 68 e risponde all’esigenza di adeguare la struttura ordinativa della

Guardia di Finanza alle sempre maggiori richieste d’intervento istituzionale dettate dall’attuale

contesto socio-economico.

Anche nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano la riforma ha inciso in maniera significativa:

la razionalizzazione dell’architettura territoriale del Corpo della Guardia di Finanza ha visto la

nascita di cinque nuovi Reparti (due Gruppi – uno a Rovereto e uno a Bressanone e tre

Compagnie, una a Trento, una a Rovereto e una a Bolzano) e l’elevazione di grado di altri due,

che da Brigate (Fiera di Primiero e Tubre) sono state riqualificate come Tenenze.

Nel fondamentale comparto del soccorso Alpino, fiore all’occhiello della componente specialistica

della Guardia di Finanza, una regione a connotazione prevalentemente montana come il Trentino-

Alto Adige non poteva non essere interessata da un significativo potenziamento: a partire dal

novembre di quest’anno la Stazione SAGF della Guardia di Finanza di Rolle (TN) – incardinata

nella Scuola Alpina delle Fiamme Gialle di Predazzo (TN), passerà alle piene dipendenze

operative del Comando Provinciale di Trento, garantendo in questo modo l’unicità di direzione

dell’impiego delle professionalità dei militari con qualifica SAGF.