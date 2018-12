Fiamme gialle, 23 nuovi atleti nel gruppo sportivo

Connect on Linked in

Sono stati arruolati 23 giovani atleti, vincitori della procedura di selezione, destinati al Centro Sportivo della Guardia di Finanza

Nordest – Grazie ai risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale nelle rispettive discipline, i neo militari atleti sono stati arruolati nel Corpo per rafforzare le fila dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle e firmeranno gli atti di arruolamento presso i Nuclei Atleti di destinazione.

Tra loro spiccano i nomi di Alessandro Sibilio, medaglia d’argento nei 400 ostacoli e oro nella 4×400 ai campionati Europei under 20 di atletica leggera di Grosseto 2017 emedaglia d’oro nella staffetta 4×400 ai Campionati Mondiali junior di Tampere 2018; Daisy Osakue, quinta agli Campionati Europei di atletica leggera Berlino 2018 e detentrice del record italiano promesse nel lancio del disco; Nadia Simeoli, medaglia di bronzo ai Campionati Europei under 21 2018 di judo nella categoria -63 kg; Silvia Scalia, nuoto, detentrice dei primati italiani nei 50 metri dorso e nella staffetta 4×50 misti, medaglia d’oro (50 metri dorso) e d’argento (100 metri dorso) ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018; Rebecca Lesti, medaglia d’oro a squadre ai Campionati Europei juniores 2017 di tiro a segno nella pistola sportiva e detentrice del primato italiano juniores della specialità; Tommaso Freschi, canoa, campione del mondo ed europeo juniores 2016 nel K4 metri 1000 e medaglia d’argento ai Campionati Europei under 23 2018 nel K2 metri 1000; Alessandra Dubbini, medaglia d’oro ai Campionati Europei juniores 2016 nella classe 470 di vela; Francesca Franchi, medaglia d’argento nella staffetta 4×3,3 km ai Campionati Mondiali juniores 2016 di sci di fondo; Tommaso Giacomel, biathleta, medaglia d’argento nella sprint ai Campionati Mondiali Giovani 2018 e di Lara Malsiner, tre volte nella top ten di Coppa del Mondo in carriera nel salto con gli sci.

I giovani neo arruolati nelle discipline che si alleneranno alla sede di Castelporziano (atletica, judo, nuoto e tiro a segno) hanno ricevuto il benvenuto nelle Fiamme Gialle da parte del Generale di Brigata Raffaele Romano, Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

Queste le 23 nuove Fiamme Gialle

Atletica Leggera: Daisy OyemwenosaOsakue(lancio del disco), Ivan De Angelis (salto con l’asta), Martina Tozzi (1500 m), Nicholas Artuso (100 m) e Alessandro Sibilio (400 m ostacoli);

Judo: Francesca Giorda(-52 kg) e Nadia Simeoli (-63 kg);

Nuoto: Silvia Scalia (dorso) e Alberto Razzetti (misti);

Tiro a segno:Tommaso Chelli (pistola automatica); Rebecca Lesti (pistola sportiva) e Nicole Gabrielli (carabina ad aria compressa);

Canoa:Tommaso Freschi (kayak);

Vela: Alessandra Dubbini (classe 470);

Sport invernali: Lara Malsiner (salto), Tommaso Giacomel (biathlon), Simone Mocellini (sci di fondo); Francesca Franchi (sci di fondo); Matteo Franzoso (sci alpino); Matteo Canins (sci alpino), Giacomo Dalmasso (sci alpino); Celina Haller (sci alpino) e Elena Sandulli (sci alpino).