“Festival pari opportunità 2.0″, “Passeggiata rosa” sabato 8 ottobre alle 13.30 con ritrovo a Fiera di Primiero

L’Associazione provinciale per i minori (Appm), grazie al finanziamento dalla Provincia di Trento e del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nell’ambito del Distretto Family Green di Primiero, presenta il “Festival delle pari opportunità 2.0, diversi ma pari”. LILT for Women – Nastro Rosa, le iniziative in Trentino

Primiero (Trento) – L’iniziativa, apre una serie di eventi, che proseguiranno nelle prossime settimane. Sabato 8 ottobre si inizia con la “Passeggiata in rosa”, camminata amatoriale aperta a tutti e accessibile lungo i paesi di Primiero.

L’iniziativa, viene proposta nel mese della prevenzione contro il tumore al seno e con l’importante contributo di AVULSS (Associazione di Volontariato Socio-Sanitario), è orientata a sensibilizzare i partecipanti sul tema della prevenzione e promozione della salute al femminile, e prevede una raccolta fondi da devolvere alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per la ricerca.

Alla partenza sarà possibile ritirare la maglietta e il bracciale rosa, creato dalle dal laboratorio “El Grop”, come simbolo di vicinanza per chi sta lottando contro i tumori femminili e come monito a ricordarsi e prendersi cura di sé.

Il ritrovo è sabato 8 ottobre alle 13.30 nella piazza del municipio di Fiera. La passeggiata inizierà alle 14. Verrà percorso un giro ad anello partendo Fiera e attraversando Transacqua, Ormanico, la campagna di Tonadico fino a Siror. Si scenderà poi lungo torrente, passando dal parco Vallombrosa, fino al centro di Fiera.

Per partecipare all’evento: è gradita la prenotazione scrivendo a: distretto.famiglia@primiero.tn.it o telefonando a 3341063008.

In breve

LILT for Women – Nastro Rosa, le iniziative in Trentino per la prevenzione del tumore al seno. Tra le iniziative del mese della prevenzione ritornano a Trento gli appuntamenti presso lo Spazio Rosa LILT: mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 ottobre presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro, in via Calepina 1. Grazie al prezioso contributo dei medici di Senologia e di Oncologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, LILT propone un confronto privato con un medico per imparare a conoscere il proprio seno, i segnali d’allarme e le tecniche di autocontrollo. In particolare, l’iniziativa è rivolta alle donne fino ai 49 anni e dopo i 69 – fuori dalle fasce comprese attualmente nello screening mammografico APSS. Le visite, svolte con l’aiuto del Lions Club Trento del Concilio, sono gratuite ma solo su prenotazione allo 0461 922733. Lo stesso servizio sarà offerto anche presso le sedi delle Delegazioni LILT

(per conoscerle: www.lilttrento.it )