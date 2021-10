Festival pari opportunità: giovedì 14 ottobre alle 20.30 film ‘Bordertown’ al teatro parrocchiale di Canal San Bovo

Prosegue il ricco calendario del festival delle pari opportunità nella Comunità di Primiero

Primiero/Vanoi (Trneto) – Dopo il successo dei giorni scorsi per la ‘passeggiata in rosa’ (nelle foto ndr) con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Lilt, si prosegue giovedì 14 ottobre alle 20,30, presso il teatro parrocchiale di Canal San Bovo, con la proiezione del film ‘Bordertown’. L’accesso alla sala è libero, è gradita la prenotazione al 347/2109209. Sarà attiva una raccolta fondi a favore del servizio di estetica oncologica della Lilt Trento.

I prossimi appuntamenti

Appm e studio Aquilone propongono un’iniziativa per i bambini della primaria. I venerdì dei colori ribelli vogliono essere un’opportunità per i bambini di sperimentarsi e capire i loro interessi e le loro abilità, a prescindere dall’essere maschi o femmine, attraverso attività laboratoriali e ludiche che si svolgeranno tutti i venerdì dal 15 ottobre al 10 dicembre (tranne il 5 novembre), dalle 14 alle 16, presso la sala ex azienda elettrica di Via Terrabugio. è obbligatoria la prenotazione al 3273794033. (Marta).

L’Associazione traME e TErra propone l’organizzazione di un FlashMob, previsto per il 30 ottobre, all’interno della manifestazione “Il sabato del mondo”. Attraverso una delle manifestazioni di piazza più diffuse ed efficaci degli ultimi anni si vorrebbe infatti lanciare un messaggio forte e deciso all’intera cittadinanza: un momento collettivo che diventa blocco e rottura della quotidianità per ricordare a tutti che la violenza sulle donne si nasconde nel nostro quotidiano, lo interrompe bruscamente ma poi lo lascia riprendere rimanendo cicatrice spesso nascosta sul corpo femminile. Il Flashmob vuole essere però al tempo stesso un segnale di speranza, un movimento collettivo che trova nella forza del gruppo il coraggio per uscire allo scoperto, per urlare e denunciare, incoraggiarsi e sostenersi a vicenda. La preparazione della coreografia si farà ogni lunedì e mercoledì alle 21 a partire dal 19 ottobre presso il Centro Civico di Siror. Info e iscrizioni al 328.2421955 (Chiara).

Lo studio Aquilone propone i martedì dell’aquilone, serie di incontri immaginati pensando a cosa potrebbe essere utile all’interno di una relazione, che sia lavorativa, affettiva o sociale. La comunicazione infatti è alla base delle relazioni e riuscire ad affermare le proprie opinioni o i propri sentimenti in modo più o meno efficace può cambiare il risultato. Il percorso è formato da quattro incontri (5-19 ottobre, 9-23 novembre) che si svolgono in Via Terrabugio presso la sala ex azienda elettrica alle 17,30. Sarete accompagnati all’interno di questo argomento affascinante, nonché utile, tra aspetti teorici e attività pratiche. è gradita la prenotazione al 3273794033. (Marta).

Appm con l’accompagnatrice di media montagna Morena Marsigliante ci porta a ripercorrere i passi di Amelia Edwards, alpinista inglese del ‘800 autrice di una vera e propria guida turistica sui nostri territori. L’appuntamento per la passeggiata è domenica 24 ottobre! Non è richiesto il greenpass. Info e iscrizioni 3457401050 (Marzia)