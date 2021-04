Festival economia 2021, apertura con premio Nobel Michael Kremer

Posted on

Al numero 1500 informazioni in lingua italiana, inglese e cinese. Istituita task force anche in Trentino così come nelle altre regioni italiane. Gruppo operativo anche in Veneto Consulta le notizie di Nuovo coronavirus dal Ministero NordEst – Potenziato il numero verde 1500 del Ministero della Salute che fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni, in italiano, inglese […]