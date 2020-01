Festival dello sport, ‘We are the champions’

Presentato tema 3/a edizione, a Trento dall’8 all’11 ottobre

Trento – La 3/a edizione del Festival dello sport, in programma a Trento dall’8 all’11 ottobre, sarà intitolata “We are the champions”.

Il tema è stato presentato ufficialmente al Muse dai responsabili organizzativi Maurizio Rossini, amministratore unico di Trentino marketing, e Gianni Valenti, vicedirettore vicario della Gazzetta dello sport. “Il titolo si ispira alla canzone dei Queen, che nel tempo è diventata il simbolo dell’attività sportiva a tutti i livelli. Vogliamo che tutti si riconoscano in un appuntamento che vuole diventare un evento di portata internazionale”, ha spiegato Valenti.

Il tema dell’edizione del prossimo ottobre è stato presentato alla presenza del sindaco Alessandro Andreatta, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, del direttore della Gazzetta dello sport Andrea Monti.

Secondo quanto riferito durante l’incontro, all’edizione del 2019 hanno preso parte ai 140 eventi promossi all’interno della città circa 65.000 persone. Gli ospiti sono stati circa 350.

