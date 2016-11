Festeggiati a Primiero i 70 anni della SAT locale: rilevazioni, manutenzione sentieri e molte attività in montagna

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede SAT ai Giardini Clarofonte a Fiera la consueta Castagnata di fine stagione, che nel 2016 ha festeggiato 70 anni. Presente anche il presidente Claudio Bassetti. Molte le attività svolte e i progetti futuri

di Ervino Filippi Gilli

Primiero (Trento) – L’occasione era particolarmente importante in quanto, oltre al consueto ritrovo conviviale per i soci, si è colta l’occasione per festeggiare il settantesimo di fondazione della sezione di Primiero – San Martino di Castrozza – Vanoi.

La sezione è stata fondata nel lontano 1946 ed è stata retta dall’allora Ispettore Forestale locale Vincenzo de Medici (1946-54) e successivamente da Dario Longo (1955-56), Aldo Bettega (1957-58), Luciano Meneguz (1959-60), Enrico Berlanda (1963-68), Giuliano Conci (1961-62 e 1969-80), Angelo Cazzetta (1981-83), Othmar Tavernaro (1984-93), Luciano Scalet (1994 – 2002), Andrea Boghetto (2002-05), Luca Gadenz (2005-08), Cristian Tavernaro (2008-11) e Johnny Zagonel (2011 – a tutt’oggi).

>Leggi la storia dei 70 anni della SAT locale sull’edizione cartacea del nostro giornale

Presidenti di ieri e di oggi

A tutti gli ex-presidenti, o ai loro famigliari in caso non fossero più tra noi, è stato consegnato dal Presidente della SAT centrale Claudio Bassetti un diploma ricordo a ringraziamento degli sforzi fatti per far crescere il nostro sodalizio. Sono stati inoltre premiati per i 25 anni di appartenenza: Loss Aldo, Guasti Lorella, Mirabella Roberti Maddalena, Zagonel Sebastiano, Ferrari Dagrado Letizia, Zugliani Ruggero, Zortea Massimo, Doff Sotta Giovanni, Cecco Dario, Case Sonia, Cecco Romano, Corona Renzo,Cemin Armando e Simoni Silvio (uno dei salitori del Dhaulagiri).

Dopo aver ricordato i soci scomparsi Casagrande e Scalabrin, l’attuale presidente ha relazionato sull’attività svolta quest’anno dai soci: non è poca cosa se pensiamo che sono state dedicate quasi 70 giornate/uomo per la manutenzione sentieri (Zona Totoga, Via Nova, Sentiero De Paoli), proseguita in collaborazione con Spazio Giovani. E’ stato inoltre svolto il rilievo ghiacciai Fradusta e Travignolo come ogni anno, sono state organizzate varie gite in gruppi montuosi fuori valle quali il Paterno, la Croda da Lago e molte altre.

La novità più importante di quest’anno è stata però la nuova operatività del sito internet della sezione: dall’anno prossimo è intenzione del Direttivo postare tutta l’attività sul sito della sezione (che potete trovare all’indirizzo www.satprimiero.com). Ciò permetterà, in questa fase in cui le risorse economiche a disposizione sono sempre meno, di raggiungere comunque tutti i soci e di mantenerli informati in tempo reale sulle attività in corso.

L’attività 2017

L’anno prossimo sono in programma le elezioni sezionali e sarebbe auspicabile che una buona percentuale degli oltre 550 soci intervenissero. Come sezione abbiamo anche allo studio una manifestazione a carattere culturale/alpinistico che nelle nostre intenzioni dovrebbe essere di buon livello: ma non voglio svelarvi niente, anche perché con l’organizzazione siamo ancora nella fase embrionale, e vi lascio con il saluto SAT.

EXCELSIOR!