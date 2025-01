A Primiero la 14^ giornata della Polizia locale del Trentino: i premiati e l’attività (VIDEO)

All’evento hanno preso parte numerose rappresentanze dei corpi della polizia locale del Trentino, operanti sul territorio provinciale

Primiero (Trento) – Nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, si è svolta a Fiera di Primiero la 14^ giornata della Polizia Locale del Trentino. Dopo l’ammassamento nel piazzale antistante al Municipio e l’alzabandiera con gli onori ai Caduti, la sfilata in centro a Fiera con tutte le autorità presenti e di seguito la santa messa solenne nella chiesa Arcipretale.

Oltre a diversi rappresentanti delle amministrazioni comunali trentine, erano presenti alla cerimonia anche il Commissario del Governo per la Provincia di Trento Giuseppe Petronzi, il presidente del Consorzio dei Comuni Trentini Paride Gianmoena e il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il quale ha portato la gratitudine dell’assemblea legislativa verso le polizie locali, che rappresentano una componente fondamentale del sistema Trentino e del modello autonomista, capillarmente presenti sul territorio e caratterizzate da professionalità e spirito di servizio.

I Corpi in Trentino

Sono attualmente presenti in Trentino 17 corpi di Polizia intercomunale. Accanto ai Corpi di Polizia locale sono attivi 19 servizi (con meno di 7 addetti) e 20 Comuni che non hanno il servizio di Polizia locale. Il totale degli addetti è di 460 unità (compreso anche il personale assunto a tempo determinato). Come sempre, anche l’attività svolta lo scorso anno è stata particolarmente rilevante.

L’attività 2024

Nel corso del 2024 sono state effettuate 118.828 chiamate per richiesta di intervento, sono stati rilevati 1806 incidenti dei quali 29 mortali e 625 con persone ferite. Tra le violazioni della sicurezza stradale riscontrate (262.038), la gran parte riguardano violazioni per sosta dei veicoli (91.602) e superamento dei limiti di velocità (166.665). La polizia locale è stata particolarmente attiva anche per quanto concerne l’educazione stradale nelle scuole (2.110 le ore svolte complessive). Infine il lavoro di polizia amministrativa ha visto 694 controlli nell’edilizia urbanistica, 1.592 ambientali e 7.376 nel settore del commercio e pubblici esercizi, oltre allo svolgimento di 18.499 ore di attività informative.

I premiati

Nel teatro di Pieve sono state consegnate le onorificenze per meriti speciali ai seguenti corpi di polizia locale.

Alta Valsugana , (Vice Ispettore Marco Santoni, Vice Sovrintendente Alessio Zanella, Assistente Valentina Anderle) per aver dimostrato grande preparazione, professionalità e sensibilità in occasione di un episodio di maltrattamenti in famiglia;

, (Vice Ispettore Marco Santoni, Vice Sovrintendente Alessio Zanella, Assistente Valentina Anderle) per aver dimostrato grande preparazione, professionalità e sensibilità in occasione di un episodio di maltrattamenti in famiglia; Alto Garda e Ledro (Agente Lorenzo Carlo Dobbo), per la lodevole capacità operativa e spiccato senso del dovere, con il proprio pronto intervento ha garantito l’incolumità di due anziani coniugi trasportandoli fuori dalla loro abitazione, ed evitato l’aggravarsi della situazione;

(Agente Lorenzo Carlo Dobbo), per la lodevole capacità operativa e spiccato senso del dovere, con il proprio pronto intervento ha garantito l’incolumità di due anziani coniugi trasportandoli fuori dalla loro abitazione, ed evitato l’aggravarsi della situazione; Rotaliana (Assistente di Polizia locale Manuela Lazzeri, Agente di Polizia locale Caterina Macrì), quale esempio di acume investigativo, professionalità, abnegazione ed altissimo senso del dovere nell’accertare irregolarità avvenute in un cantiere;

(Assistente di Polizia locale Manuela Lazzeri, Agente di Polizia locale Caterina Macrì), quale esempio di acume investigativo, professionalità, abnegazione ed altissimo senso del dovere nell’accertare irregolarità avvenute in un cantiere; Rovereto e valli del Leno (Vice Sovrintendente Stefania Hueber, Agente Scelto Federico Fellin), per lo spirito di iniziativa, professionalità, spiccata capacità operativa e acume investigativo dimostrati, che hanno consentito di identificare gli autori di due distinte fattispecie di reato commesse in due diverse occasioni;

(Vice Sovrintendente Stefania Hueber, Agente Scelto Federico Fellin), per lo spirito di iniziativa, professionalità, spiccata capacità operativa e acume investigativo dimostrati, che hanno consentito di identificare gli autori di due distinte fattispecie di reato commesse in due diverse occasioni; Trento Monte Bondone (Vice Sovrintendente Luca Pezzè, Assistente Angelo Turiano), per aver dato dimostrazione di una grande prontezza d’intervento e senso del dovere, mettendo anche a repentaglio la propria incolumità, fermando il responsabile di una rapina;

(Vice Sovrintendente Luca Pezzè, Assistente Angelo Turiano), per aver dato dimostrazione di una grande prontezza d’intervento e senso del dovere, mettendo anche a repentaglio la propria incolumità, fermando il responsabile di una rapina; Valsugana e Tesino (Vice Commissario Arianna Tamburini, Sovrintendente Cristian Morandelli), esempio di acume investigativo, professionalità, abnegazione ed altissimo senso del dovere nello scoprire attività di scarichi abusivi in acque superficiali.

