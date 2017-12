Festa di Natale al Museo Per Via di Pieve Tesino

Connect on Linked in

Pieve Tesino (Trento) – È in programma nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre l’annuale festa di Natale del Museo Per Via di Pieve Tesino. Dopo una passeggiata tra i presepi che animano il centro del paese chi lo desidera avrà la possibilità, alle ore 17, di visitare gratuitamente il Museo accompagnati dalla guida. Ma il momento più atteso della festa è per le 18 con la presentazione della mostra di calcografie delle classi III, IV e V della scuola primaria di Pieve Tesino e la relativa consegna degli attestati ai partecipanti. A seguire, l’esibizione del coro parrocchiale e il brindisi di auguri negli spazi del museo.

Il Museo Per Via accoglie quindi le festività tra richiami e rimandi a quella grande tradizione di produzione di stampe popolari che rese i tesini famosi in tutto il mondo. Quest’anno in particolare la storia si fa presente grazie al lavoro dei bambini e le bambine delle classi III, IV e V della scuola primaria di Pieve Tesino, che hanno partecipato ad un laboratorio di calcografia promosso dal Museo. Il frutto del loro lavoro è una raccolta di 40 immagini, in mostra negli spazi del Museo accanto all’annuale esposizione temporanea di stampe a soggetto sacro.

Il lavoro dei giovani stampatori tesini riannoda i fili di una storia lontana: vestendo per un giorno i panni dei loro avi, che grazie alla stampa fecero fortuna in tutta Europa, i giovani abitanti della valle si sono cimentati nell’ideazione, incisione e stampa di soggetti natalizi, diventando così protagonisti di una storia che parla di immagini, ma anche di lavoro, manualità e passione.

Per l’occasione, a partire dalle 17 l’entrata al Museo sarà libera e gratuita.

L’appuntamento è per venerdì 29 dicembre, questo il programma del pomeriggio:

ore 14.30 – Passeggiata guidata tra i presepi e portoni del paese di Pieve Tesino (ritrovo in Piazza Maggiore).

ore 17.00 – accoglienza al Museo con possibilità di visita guidata.

ore 18.00 – Presentazione della mostra di calcografie delle classi III, IV e V della scuola primaria di Pieve Tesino e consegna degli attestati ai partecipanti.

ore 18.30 – Esibizione del coro parrocchiale e brindisi di auguri negli spazi del museo.