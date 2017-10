Ferrovie: a SVF la Diesel 424 del Veneto

Connect on Linked in

Il mezzo sarà trasferito al nuovo museo ferroviario di Primolano

NordEst – E’ stato firmato, tra la società Sistemi Territoriali – di proprietà della Regione Veneto – e l’associazione Società Veneta Ferrovie, il comodato d’uso gratuito e illimitato relativo alla locomotiva Diesel DE 424-04, di proprietà della Regione Veneto, ultima delle tre locomotive originali della Veneta rimaste nel parco di ST ed unica in livrea e allestimento originali, in condizioni generali buone pur non funzionante.

La locomotiva verrà trasportata nei prossimi mesi dal Deposito di Sistemi Territoriali di Piove di Sacco, dove ora si trova, nella sede del costituendo Museo Ferroviario di Primolano, in provincia di Vicenza.

A carico dell’Associazione sono le spese di trasporto via strada che risultano essere, comprese di spese accessorie per mettere in protezione il rotabile, di 4.000 euro e per il cui reperimento SVF ha aperto una raccolta fondi.