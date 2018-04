Ferrovie, accordo per circonvallazione Trento

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Anche studio fattibilità per interramento linea alla stazione

Trento – Velocizzare l’iter per la circonvallazione ferroviaria di Trento e avviare l’analisi di fattibilità di progetti urbanistici e architettonici per la città. Sono gli obiettivi principali del protocollo d’intesa firmato a Roma da Ezio Facchin, commissario governativo per il Tunnel del Brennero, Ugo Rossi, presidente della Provincia autonoma di Trento, Alessandro Andreatta, sindaco di Trento, e Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale della Rete ferroviaria italiana.

La firma istituisce un gruppo di lavoro, composto da Rfi, Provincia e Comune di Trento, che definirà le attività per la realizzazione della circonvallazione, per una migliore gestione del traffico ferroviario in vista del completamento della Galleria di base del Brennero.

Il protocollo prevede inoltre l’avvio di uno studio di fattibilità tecnico-economica per realizzare la stazione provvisoria all’ex scalo Filzi e per l’interramento della linea esistente, in corrispondenza dell’attuale stazione di Trento.

In breve

Incidente non grave tra due treni in fase di manovra al deposito della Trento – Malè. Nessun ferito. Comvogli regolari (TGR).