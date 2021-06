Posted on

Tra le novità un Fondo di merito per gli insegnanti di 2 milioni. Entro il 2018 tutti gli edifici scolastici saranno inoltre collegati in fibra ottica: 295 le sedi da collegare per una spesa di 10 milioni di euro Trento – Via libera dalla Giunta provinciale trentina al disegno di legge per la ‘buona scuola’ in recepimento […]