Ferrovia Trento – Borgo – Bassano, bus sostitutivi dal 5 giugno al 3 luglio

Posted on

L’incentivo riguarda l’assunzione di donne disoccupate da almeno sei mesi, di qualunque età e residenti in aree svantaggiate NordEst – L’agevolazione era stata momentaneamente sospesa, in via cautelativa, dopo il mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro, precisando che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni, per […]