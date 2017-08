Ferragosto, Coldiretti: picnic per 5,3 mln con amici e parenti al mare o in montagna

Grazie al clima favorevole lungo la Penisola resiste la tradizione del picnic con oltre 5,3 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all’aria aperta con grigliate, sul posto o piatti portati da casa

Nordest – E’ il bilancio della giornata piu’ lunga dell’estate che emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro che piu’ della metà degli italiani (54%) ha scelto di trascorrere il Ferragosto fuori casa, da parenti/amici, in vacanza, al mare, in campagna o in montagna. Solo per un italiano su cinque (21%) – sottolinea la Coldiretti – si è trattato di un giorno come gli altri senza fare nulla di particolare mentre il 25% ha colto l’occasione per stare in casa a riposare.

Quasi la metà degli italiani (47%) ha scelto di muoversi per trascorrere il Ferragosto a casa di parenti/amici, in vacanza, al mare, in campagna o in montagna. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ sulle mete degli italiani a Ferragosto divulgata in occasione del “ponte” da bollino rosso sulle strade italiane. Tra le mete più gettonate nell’occasione – precisa la Coldiretti – con il 13% c’è la casa di parenti e amici per trascorrere la giornata in un clima di relax e convivialità, ma in molti (9%) scelgono la campagna, i parchi o le aree naturali come alternativa al mare e alla montagna. Il weekend di Ferragosto resta il momento clou delle vacanze degli italiani che quest’anno evidenziano una sorprendente ripresa sia nelle presenze che nella spesa, anche per il mutato quadro internazionale.

Per gli oltre 38 milioni di italiani in vacanza estiva (+9% in più dello scorso anno) la spesa stanziata è di 803 euro a testa. La convivialità a tavola, l’ingrediente principale della giornata di Ferragosto, diventa uno dei principali motivi di svago tanto che per quasi 2 italiani su tre (63%) è rilevante la spesa prodotti tipici, per pranzi e cene nella ricorrenza. Il 15 agosto, quando la Chiesa celebra l’Assunzione della beata Vergine Maria al cielo, ”per poco meno di un italiano su cinque (17%) – conclude la Coldiretti – si tratta di un giorno come gli altri e non si intende fare nulla di particolare mentre la stessa percentuale coglie l’occasione per stare in casa a riposare”.

Sono circa 360mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto in agriturismo all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta secondo le stime Coldiretti sulla base delle indicazioni di Terranostra. A far scegliere l’agriturismo è certamente – sottolinea la Coldiretti – l’opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti. Ovunque a prevalere sono stati infatti – sottolinea la Coldiretti – i piatti regionali della tradizione di ferragosto e su tutti il cocomero.

Dalla caponata di melanzane tipicamente siciliana alle frittole di maiale calabresi, dalla pastasciutta al sugo di papera che – spiega la Coldiretti – sono un cavallo di battaglia dell’Umbria agli zitoni di ferragosto tipica pasta caratteristica della Costiera Amalfitana condita con pomodori freschi e secchi, dal coniglio all’ischitana tipico dell’Isola del Golfo di Napoli alle lumache di Belluno.

La tradizione del Ferragosto – conclude la Coldiretti – nasce da un’antica festa pagana delle campagne (Feriae Augusti), dedicata alla raccolta dei cereali ed ai momenti di prosperità dovuti alla loro abbondanza. Un rito che venne istituito nel 18 avanti Cristo in onore dell’Imperatore Augusto.