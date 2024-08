Ferragosto a Dobbiaco per il Presidente Mattarella

Il Capo dello Stato trascorrerà alcuni giorni di vacanza nei pressi di Villa Irma, in appartamenti del distaccamento dall’Aeronautica militare

Dobbiaco (Bolzano) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato poco prima delle 12.30 a Dobbiaco, dove trascorrerà le vacanze estive. Attesa e curiosità fra i turisti della Val Pusteria. Mattarella era partito in mattinata da Roma e ha fatto scalo all’aeroporto di Bolzano, dove ha ricevuto un breve saluto dalle autorità. Poi ha proseguito in elicottero fino all’aeroporto militare di Dobbiaco, accompagnato dalla figlia e dal genero. Nessuna visita ufficiale è prevista durante le sue vacanze, anche se è probabile che vedrà il presidente altoatesino Arno Kompatscher per una visita di cortesia.

E’ la quarta volta che il Capo dello Stato, 83 anni, sceglie l’Alto Adige per alcuni giorni di riposo dai tanti impegni connessi alla sua carica. La prima volta fu nel 2016 in Val Gardena, poi nel 2017 ci fu la prima vacanza a Dobbiaco, dove tornò l’anno scorso e dove è tornato anche quest’anno.

