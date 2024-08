Ferragosto 2024, code in A22 e maxi incidente in A4: 13 milioni di italiani in viaggio

Studio di Assoturismo-Cst conferma ad agosto presenze in crescita dell’1,2% sul 2023 ma non ovunque, giro d’affari di 7 miliardi

NordEst – Sabato da bollino nero d’agosto contrassegnato da code in A22 ma non solo e un grave incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto veneziano, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste, che ha costretto alla chiusura del tratto per circa tre ore, in mattinata. Sulla A4, nell’incidente, fortunatamente più spettacolare che grave, sono occorse tre ore per normalizzare la situazione: nove auto coinvolte e nove feriti (due dei quali gravi, portati in ospedale in elicottero), e i vigili del fuoco intervenuti per estrarre dalle lamiere gli automobilisti rimasti intrappolati.

L’incidente ha aggravato i consueti disagi di una giornata da bollino nero, con tanti veicoli provenienti da Austria, Germania e varie regioni italiane, diretti in Slovenia e Croazia per le vacanze. Insieme con coloro che avevano per destinazione le tradizionali mete balneari della Bassa friulana e del vicino Veneto. Gli operatori di Autostrade Alto Adriatico hanno distribuito acqua agli automobilisti in coda. La sinergia tra Autostrada AA, Polizia Stradale e soccorritori, ha risolto il nodo in breve tempo nonostante si fossero formate code di alcuni chilometri nella zona che sono arrivate a tre chilometri di media alla barriera Lisert di Trieste (dove confluiscono anche i lavoratori di rientro nell’Est Europa). Altrettanti si sono registrati alla barriera di Cordignano (Treviso) e in direzione Portogruaro.

Traffico complicato in tutta la regione Trentino Alto Adige, specie in autostrada e sulle statali di Venosta e Pusteria. Domenica da bollino nero in A22 in direzione nord, fra le 6 e le 12, visto il ritorno a casa dei tanti turisti dalla Germania. L’ente di gestione dell’autostrada del Brennero prevede “bollino nero”, il massimo grado di congestione dell’arteria stradale. Va un po’ meglio in direzione nord, dove la previsione parla “solo” di bollino rosso, ossia traffico intenso.

Ferragosto per 13 milioni in viaggio

La settimana di Ferragosto vede 13 milioni di italiani in viaggio, con una spesa complessiva prevista tra 6,7 e 7 miliardi di euro, per quella che, nel 58% dei casi, è la vacanza principale. Numeri sostanzialmente stabili, rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa la fotografia scattata dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg sulle vacanze di Ferragosto degli italiani.

L’82% farà le vacanze in Italia, di questi il 5% dichiara di rimanere in località vicino a casa. Il 18% degli italiani andrà all’estero, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando erano il 22%. Per le mete, quest’anno trionfano l’Emilia Romagna e il Sud, con Calabria, Sicilia, Campania e Puglia nella top five. Liguria e Toscana sfiorano il vertice della classifica. Per l’estero continua il predominio delle mete greche, spagnole e della costa mediterranea francese.

Mare “stragettonato” – scelto da un vacanziere su due – ma anche la montagna è molto apprezzata, scelta dal 18% del campione intervistato. Decisamente meno attrattive per questa settimana le città d’arte, che non raggiungono quota 10%. Nonostante il 31% programmi di soggiornare in seconde case o ospite di amici e parenti, non viene meno, anche in questa settimana clou, l’interesse per le strutture alberghiere che ospiteranno il 23% degli italiani in vacanza.

La metà degli intervistati passerà questi giorni all’insegna del più assoluto relax; un 34% – principalmente composto da giovani tra i 18-34 anni – invece punterà al divertimento. Quasi 4 su 10 dichiarano di scegliere questo periodo perché è l’unico in cui hanno ferie disponibili e a questi si associa un ulteriore 17% che confessa che solo a Ferragosto può fruire dell’ospitalità di familiari e amici. Ma c’è anche un 20% di intervistati che non rinuncerebbe mai all’abitudine di fare vacanza in questi giorni.

Assoturismo-Cst, ad agosto +1,2% presenze

Agosto resta il mese delle ferie. La stagione turistica entra nel vivo, e le previsioni sono positive: per agosto sono previste 85,8 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali – quasi il 20% del totale dell’anno – con una crescita del +1,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Un aumento guidato soprattutto dagli stranieri (+2,3%), mentre la domanda italiana segna un po’ il passo, con una crescita attesa delle presenze del +0,3%. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.