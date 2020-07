Feltrino e Primiero piangono la scomparsa del dottor Pertile: storico pediatra al Santa Maria del Prato

In tanti anni di attività, ha seguito e visto nascere molti bambini all’ospedale di Feltre

NordEst – La sanità feltrina perde un altro dei suoi punti di riferimento. La scomparsa del dottor Pertile, all’età di 90 anni, ha rattristato le numerose persone che hanno avuto modo di conoscerlo nella sua lunga carriera all’ospedale di Feltre.

Il dottor Pertile, nata ad Asiago nel 1930, ha iniziato la sua carriera di medico al Santa Maria del Prato nel febbraio 1958 come pediatra dopo la laurea in medicina e chirurgia a Padova nel 1956. Nel 1976 è stato nominato primario del reparto e ha concluso la sua carriera come direttore sanitario dell’Ulss di Feltre dal 1995 al 1999. Il suo impegno nel sociale è poi proseguito nell’Azienda Feltrina Servizi alla Persona e nel volontariato.

Il dottor Pertile è stato il riferimento per numerose famiglie del feltrino che lo hanno conosciuto come pediatra e solido punto di riferimento per tutte le problematiche legate all’infanzia. Le sue doti umane, unite a un forte senso clinico hanno rappresentato una sicurezza. Con la sua guida, la pediatria di Feltre è cresciuta negli anni formando una generazione di medici che hanno raccolto la sua eredità contraddistinta dallo “spirito di servizio” e la determinazione nell’approfondire ogni caso.

Stimato e apprezzato in tutta la comunità, nel 2007 è stato insignito del premio Santi Vittore e Corona dalla Famiglia Feltrina. Con il dottor Pertile se ne va un pezzo importante di storia del Santa Maria del Prato. L’Azienda, esprime cordoglio per scomparsa alla famiglia.

Cordoglio del sindaco di Feltre

“Con Nicolino Pertile – scrive il Sindaco Perenzin – se ne va non solo un altro pezzo importante della sanità feltrina e della storia recente del nostro ospedale, ma anche un appassionato e vivace interprete della vita sociale e amministrativa della città. Sia nel ruolo di consigliere comunale che in quello di presidente dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, Pertile ha unito le proprie conclamate competenze professionali ad un sincero spirito di servizio a favore della città e della comunità locale. A nome dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale tutto, mi unisco al dolore e al cordoglio dei familiari nel ricordo riconoscente di un uomo che ha lasciato nella storia recente di Feltre una traccia certamente significativa e profonda”.

