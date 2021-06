Feltre, via libera alla manutenzione straordinaria del macello comprensoriale: approvato il progetto

Intervento da 265 mila euro

Feltre (Belluno) – L’intervento, finanziato con i Fondi per i Comuni di Confine, prevede un impegno di spesa complessivo pari a 265 mila euro, 138 mila dei quali per lavori e 127 mila per imposte, oneri e spese accessorie. I lavori in progetto consistono in particolare nel:

– miglioramento della zona lavorazioni carni bovine, con alcuni interventi che consentiranno di raddoppiare lo spazio a disposizione della lavorazione di questa tipologia di carni, che costituiscono attualmente l’attività prevalente del macello;

– sistemazione interna delle finiture del fabbricato, con particolare riguardo ai soffitti delle varie celle, mediante consolidamento strutturale e posa di un nuovo controsoffitto coibentato;

– sistemazione degli impianti idro-termo-sanitari. In questo caso si prevede la sostituzione dei corpi sanitari (water e piatti doccia) presenti all’interno dei vari blocchi bagni, la sostituzione della centrale frigorifera che alimenta lo stabile, la sostituzione del compressore d’aria che alimenta l’impianto di distribuzione dell’aria compressa, l’installazione di una barriera frangifreddo in corrispondenza dell’accesso alla zona carico carni, la sostituzione in centrale termica del generatore e del bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria e la realizzazione di varie opere minimali e di completamento;

– sistemazione impianti elettrici: è prevista la sostituzione dell’impianto di illuminazione della cella mantenimento 0°C, della cella frattaglie, della cella confiscati, del locale lavorazione carni bovine e del nuovo vano lavorazioni carni bovine; si prevede inoltre la realizzazione di alcune opere di completamento;

– sistemazione delle aree esterne, con il rinforzo della recinzione perimetrale.

Opere urgenti

“Il macello comprensoriale della Peschiera, l’unico pubblico di questo tipo rimasto attivo in provincia di Belluno, costituisce un servizio di importanza strategica per tutto il nostro territorio, ma non solo (si pensi alla Valsugana, all’Alto Trevigiano, al Primiero) – sottolinea il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin.- per questo nell’ottica di garantire la continuità operativa del servizio, abbiamo inteso accelerare il più possibile i tempi di intervento previsti per i lavori, in particolare per quanto riguarda il primo stralcio, ovvero quello relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti a servizio del macello e delle strutture interne. D’intesa con il professionista incaricato – con il quale abbiamo eseguito in questi giorni un sopralluogo congiunto -, l’impegno assunto è quello di eseguire gli interventi già entro questa estate, in modo da rendere la struttura pienamente operativa per l’autunno, che coincide con l’inizio del periodo di lavoro più intenso e importante.”, conclude il sindaco di Feltre.

Gli interventi sulla parte esterna della struttura, per i quali sarà necessario reperire ulteriori risorse, saranno programmati per i mesi successivi.

“Intanto – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Valter Bonan – l’Amministrazione e la società che gestisce attualmente il macello sono in contatto per valutare le soluzioni più idonee a garantire la continuità operativa della struttura sino all’emissione del nuovo bando per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio”.