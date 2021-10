Feltre, turista veneziano in vacanza a Primiero muore uscendo dal pronto soccorso: disposta autopsia

Sarà eseguita venerdì l’autopsia sull’uomo di 62 anni deceduto domenica al pronto soccorso di Feltre

Feltre/Primiero – Domenica scorsa un turista veneziano di 62 anni, in vacanza a Primiero, è deceduto – per cause in corso di accertamento – nelle sale del Pronto Soccorso di Feltre, mentre i medici stavano preparando i documenti per dimetterlo, convinti che non avesse nulla di grave.

L’accesso all’ospedale Santa Maria del Prato era avvenuto poche ore prima. L’uomo lamentava fortissimi dolori allo stomaco. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati compiuti soltanto esami generici, senza che venisse chiarita la reale situazione critica dell’uomo. È scattata così un’indagine giudiziaria sull’operato dei sanitari.

La famiglia si è affidata all’avvocato veneziano Cancellier, che ha chiesto il blocco dell’autopsia già disposta dall’ospedale e il sequestro della cartella clinica. Tre medici risultano indagati per omicidio colposo, tutti coloro che si sono alternati in Pronto soccorso. La Procura della Repubblica ha disposto l’esame autoptico, che sarà eseguito nelle prossime ore.

L’uomo, ex dipendente di banca, era in pensione e stava passando un periodo di vacanza sulle Dolomiti, nel Primiero. Un forte dolore al torace, diventato mal di stomaco, lo ha spinto a recarsi al pronto soccorso domenica mattina. Lì è stato sottoposto ad esami del sangue ed altre verifiche di routine ma non a radiografie o a tac. Attorno alle 17 i medici hanno deciso di dimetterlo ma il sessantaduenne di Spinea non ha fatto nemmeno in tempo ad uscire dalla sala di osservazione dove si trovava. Improvvisamente si è accasciato ed è morto.