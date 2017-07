A Feltre torna la Mostra dell’Artigianato fino al 2 luglio

Connect on Linked in

La giornata di sabato inizia con l’apertura degli stand alle ore 10.00, il simposio di scultura su legno e il concorso di forgiatura

Feltre – Presso il Giardino dei Leoni troverà posto la riproduzione di un tipico cortile italiano degli inizi del ‘900 che permetterà di vedere da vicino le antiche tradizioni e i mestieri di un tempo grazie alla collaborazione con il Palio di Romano d’Ezzelino. Alle ore 10.30 in Sala degli Stemmi si terrà il convegno “La rete a sostegno della manifattura artistica veneta – rete innovativa regionale Euteknos”, organizzato dalla CNA del Veneto. Si parlerà della nuova rete innovativa regionale Euteknos, riconosciuta come collettore di riferimento nell’ambito della manifattura artistica. L’incontro è rivolto alle imprese e ai cittadini che vogliono conoscere meglio la rete e le sue attività.

Dalle ore 15.00 i più piccoli potranno cimentarsi nella forgiatura grazie al laboratorio seguito dalla forgiatrice Daphne Kooistra.

Alle ore 16.30 in Sala degli Stemmi si svolgerà il convegno a cura del C.F.S. – Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno – Scuola Edile – con sede a Sedico, che parlerà di restauro e di identità territoriale. Si porteranno le esperienze sviluppate all’interno del progetto Interreg Italia-Austria V-A “Torri e Castelli – TcTb” che ha come obiettivo il restauro conservativo e la valorizzazione del castello di Heinfels, il palazzo della Magnifica Comunità di Cadore e il Castello della Città di Feltre. Gli interventi realizzati permetteranno di mettere a confronto approcci e tecniche edilizie, permettendo agli allievi di C.F.S. e della scuola edile di Lienz di essere coinvolti in workshop, esercitazioni pratiche, sopralluoghi ai cantieri e visite studio.

Le tematiche del restauro all’interno di C.F.S. verranno approfondite anche all’interno di un progetto pilota finanziato dalla Fondazione Cariverona per la specializzazione di addetti al restauro di affreschi all’interno del pregiato cantiere-scuola della chiesa di San Bernardo di Cesana di Lentiai e in un progetto in essere con il Comune di Sedico “Le vie dell’acqua” dove, gli allievi di C.F.S., si destreggiano con il restauro e la manutenzione conservativa delle fontane di Sedico e delle sue frazioni.

Alle 21.00 in Piazza Maggiore si terrà una sfilata di moda con la presenza anche di artigiani locali.

L’entrata sarà gratuita per tutta la durata della manifestazione. Gli stand saranno dalle 10.00 alle 24.00. Durante la manifestazione saranno attivi i punti di ristoro presso il Vescovado Nuovo curati dal GILF e presso il Castello a cura del quartiere Santo Stefano.