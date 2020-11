Feltre, scarica di sassi a Canal: attivata richiesta somma urgenza alla Provincia di Belluno

Nella notte si è verificato dal versante a nord dell’abitato di Canal il distacco di alcuni massi rocciosi che hanno rotolato sino alla piana sottostante. Non si segnalano danni ad abitazioni, strutture o altri materiali, mentre uno dei sassi ha danneggiato la carreggiata della strada comunale di accesso

Feltre (Belluno) – Sul posto dalla prima mattinata sono intervenuti operai e tecnici del Comune per i rilievi e la messa in sicurezza della zona. Di seguito è stata redatta una relazione tecnica che è già stata inviata alla Provincia di Belluno per la richiesta di intervento in somma urgenza da parte dell’Ente.

“La stessa Provincia era già intervenuta in passato in altro sito lungo lo stesso versante interessato dal distacco della scorsa notte, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Feltre, Adis Zatta, che aggiunge: “Auspichiamo che l’intervento possa essere tempestivo per bonificare quanto prima l’area e mettere completamente in sicurezza la zona”.

«Nella mattinata sono già intervenuti in sopralluogo i tecnici della Provincia, che si sono attivati immediatamente – afferma il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo, Massimo Bortoluzzi, che si è subito messo in collegamento con l’amministrazione comunale di Feltre -. È stato rilevato il problema, e abbiamo deciso di affidare l’incarico a un geologo per studiare nei dettagli la situazione e poi programmare gli interventi possibili. I nostri uffici conoscono la criticità della zona, considerato che negli ultimi tempi sono già stati eseguiti interventi nell’area interessata. Come sempre, nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione rispetto all’enormità dei dissesti presenti in provincia, l’obiettivo è quello di intervenire per mettere in sicurezza gli abitati e le frazioni, specialmente quelle più periferiche».