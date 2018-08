Feltre, piccione ferito si salva grazie ai Vigili del fuoco

Connect on Linked in

I vigili del fuoco di Feltre sono intervenuti martedì per il salvattaggio di un piccione

Feltre (Belluno) – Non solo incidenti e calamità ma anche grande attenzione all’ambiente, da parte dei Vigili del fuoco, sempre pronti ad intervenire.

In questo caso, l’emergenza è scattata per un piccione in difficoltà. Il volatile ferito ad una zampa a Feltre in località Villabruna, e’ stato recuperato in cima ad un campanile.

Successivamente è stato consegnato al veterinario di turno per le cure del caso. Tornerà a volare presto libero, grazie agli amici che lo hanno salvato.