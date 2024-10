Feltre: non rientra dall’escursione, ritrovato deceduto

A perdere la vita per un malore dopo essere uscito in passeggiata Valerio Costa, 77 anni

Feltre (belluno) – Il Soccorso alpino di Feltre ha recuperato il corpo di un anziano, rinvenuto senza vita nella zona del Vincheto di Celarda. Valerio Costa, 77 anni, di Feltre (Belluno), che non era rientrato da un’abituale passeggiata nella sua casa di origine alle pendici del Miesna, è stato ritrovato a terra su un prato, il decesso probabilmente causato da un malore. I soccorritori ne hanno ricomposto la salma, per poi trasportarla alla jeep e da lì alla strada, dove è stata affidata al carro funebre. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

In breve

Padova, ragazzina di 12 anni investita da un treno merci: E’ deceduta all’ospedale di Padova la ragazzina di 12 anni che giovedì pomeriggio era stata travolta da un treno ad un passaggio a livello, chiuso in quel momento. Arrivata nel pronto soccorso della pediatria cittadina intorno alle 15, la bambina era stata accolta in condizioni disperate, per politraumatismi. Le sue condizioni non hanno permesso che fosse sottoposta a interventi chirurgici. I medici hanno lottato con tutti i mezzi per cercare di salvarla, ma intorno alle 22 la 12enne ha avuto un arresto cardiaco.