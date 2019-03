Feltre, l’ambulanza non c’è: Polstrada soccorre bimba

Connect on Linked in

Agenti chiamati da genitori minore con problemi respiratori

Feltre (Belluno) – Mancano le ambulanze all’ospedale e così i genitori di una bambina di 5 anni con gravi problemi respiratori, hanno chiamato la Polstrada che ha trasportato la piccola con le sirene spiegate al pronto soccorso.

La pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Feltre, che era in sosta operativa all’imbocco della Galleria di Arsiè (Belluno), è stata chiamata dai genitori di una bambina che chiedevano di far arrivare con urgenza alla loro abitazione un’ambulanza perchè la loro piccola aveva problemi respiratori. Gli operatori della sala operativa hanno chiamato l’ospedale e, constatando che non vi erano ambulanze disponibili, hanno deciso di intervenire in prima persona.

Sono arrivati alla casa della coppia prendendo nell’auto di servizio la bambina e correndo di filata in ospedale. Un altro agente ha guidato l’auto della coppia perchè questa era in stato di grave agitazione. All’ arrivo all’ospedale la piccola è stata presa in cura dai medici e sottoposta agli accertamenti del caso, venendo dimessa alcune ore dopo.

In breve

Ospedale, consegna referti cartacei e aiuto scarico referti online: ampliati gli orari a Feltre. Sono stati ampliati gli orari di consegna dei referti cartacei e dell’ aiuto allo scarico dei referti online nella hall dell’ospedale di Feltre: tutti i giorni dalle 8 alle 20. L’ampliamento degli orari consente un servizio più attento ai bisogni degli utenti.

Manuel Bortuzzo è tornato in acqua. A un mese da quando è stato ferito con un colpo di pistola davanti a un locale del quartiere Axa a Roma, la giovane promessa del nuoto italiano si è fatta ritrarre in un video mentre nuota in piscina con la forza delle braccia, essendo paralizzato agli arti inferiori. “Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca – ha detto al termine della nuotata sorridendo – Un’emozione bellissima. Inizia la mia riabilitazione qui, in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto”.