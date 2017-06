Feltre, Istituto Colotti si aggiudica secondo posto come “Best delegate” al G7 Young e rappresenterà l’Italia alla simulazione ONU a New York

L’Istituto feltrino ha offerto quest’anno eccellenti opportunità ai propri studenti, soprattutto in riferimento alla nuova articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” della sezione Tecnica Economica “A. Colotti”. Tra i giovani studenti feltrini, anche la brillante allieva primierotta Ilaria Mezzacasa di Mezzano

Feltre (Belluno) – Dopo aver vinto gli Eurogames del Parlamento europeo di Strasburgo lo scorso 17 marzo 2017, sia nella categoria studenti che in quella docenti, e dopo aver vissuto da protagonista il Parlamento Day in occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma del ’57 a Roma il 31 marzo scorso, con tanto di incontro ufficiale con il presidente del Senato Pietro Grasso, recentemente una delegazione dell’Istituto feltrino si è recata a Catania per partecipare al G7 Giovani.

Il Polo di Feltre ha, infatti, partecipato al Bando di Concorso “MIUR per YOUNG7”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno della Presidenza italiana del G7 e in raccordo con l’Agenda internazionale del Governo, pubblicato in data 19/04/207.

L’Istituto è stato selezionato dal MIUR

Per partecipare ai lavori del progetto YounG7 che prevedeva la formazione di 8 commissioni tematiche del G7, rappresentando i 7 Paesi membri (USA, Canada, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e naturalmente l’Italia) oltre all’U.E. I lavori sono stati introdotti dalla Ministra della pubblica Istruzione Valeria Fedeli.

L’evento si è svolto a Catania dal 23 al 25 maggio 2017 in lingua inglese e hanno visto protagoniste 4 allieve dell’ITC Colotti e la docente che ha curato, nel corrente a.s., tutti i progetti di rilevanza internazionale del Polo di Feltre. Le allieve hanno assunto il ruolo di delegati-rappresentanti di un Paese partecipante al G7 all’interno di una specifica commissione, avanzando proposte e soluzioni innovative su temi di politica internazionale allo scopo di pervenire a posizioni comuni, frutto di tessitura diplomatica.

Gli studenti dell’ISIS “Polo di Feltre”, in particolare, hanno rappresentato il Paese “Canada” e sono stati suddivisi nelle seguenti commissioni di lavoro: “Food Security and Nutrition” e “Future of Work and of Welfare Systems” quest’ultimo argomento, tra l’altro, selezionato dal MIUR come una delle tracce per la prova di italiano degli Esami di Stato in svolgimento. Ogni commissione ha redatto un “communiqué”, sintesi delle posizioni concordate rispetto ai diversi temi in agenda.

Si è trattato di un grande lavoro di squadra, nel quale studenti con caratteristiche e competenze diverse ma di altissimo livello, tutte strettamente correlate all’attività, alla specifica mansione affidata, hanno dato il meglio di sé, cooperando insieme per portare la Commissione alla meta e alla vittoria.

Al termine delle attività, in una sala gremita presso il Palazzo della Cultura della città di Catania, in cui erano presenti le più alte autorità della provincia e delle rappresentanze delle più note associazioni del territorio, ogni commissione ha presentato il proprio lavoro. Quest’ultimo è stato inserito in una Dichiarazione finale, consegnata poi ai “grandi” Leader: un simbolico passaggio di consegna tra le presenti e future generazioni. Successivamente si è svolta la cerimonia di premiazione delle Commissioni di lavoro, eseguita dalle più alte cariche presenti in sala.

La delegazione del Polo del Feltre

Costituita dalle studentesse Ilaria Manganella, Ilaria Mezzacasa, Olesia Ronzon e Tullia Maria Trevisan ha partecipato, indistintamente, in maniera eccellente ai lavori del progetto YounG7, un altissimo compito di team work che ha consentito di aggiungere un ulteriore tassello al palmares di prestigio, che dona maggiore lustro all’Istituzione scolastica di appartenenza. In particolare l’allieva Ilaria Manganella, una dei portavoce del lavoro egregiamente svolto dalla Commissione n. 6, di cui faceva parte anche l’allieva Ilaria Mezzacasa, si è aggiudicata il 2° posto di Best delegate e parteciperà ad una simulazione ONU che si terrà a New York dal 19 al 27 febbraio 2018, rappresentando in tal modo il Polo di Feltre e l’Italia.

Il “capitano di squadra”, la prof.ssa Caterina Andronico, conferma: «Grazie all’impegno, alla partecipazione attiva e allo studio dei documenti specifici da parte di tutte le studentesse, abbiamo raggiunto un altro risultato importante e una significativa ricompensa al lavoro fin qui svolto. Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace – continua la docente – è necessario della sperimentazione di “nuovi modi di fare scuola”. Per questo ho applicato metodologie educativo-didattiche valide nel promuovere, da una parte l’apprendimento degli allevi e dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola e nei concorsi a cui abbiamo partecipato».

Grande la soddisfazione della dirigente del Polo di Feltre, prof.ssa Viviana Fusaro: «una grande successo di squadra e voglio porgere le mie più vive congratulazioni alle studentesse per la determinazione e il grande entusiasmo che hanno manifestato e alla prof.ssa Andronico che le ha adeguatamente preparate e supportate anche in questa occasione e nelle altre iniziative alle quali abbiamo partecipato».

Le voci delle protagoniste