Feltre, intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale a Rasai

Soccorsi in azione per uno schianto in auto nel Feltrino

Rasai (Belluno) – I Vigili del Fuoco di Feltre sono intervenuti martedì mattina poco prima delle 10, in località Rasai di Seren del Grappa, per un incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura che ha prima sbattuto contro un muro per poi ribaltarsi sul fianco. Fortunatamente, il conducente non ha riportato particolari ferite. Sono intervenuti anche il personale Suem 118 e i Carabinieri della zona per ricostruire la dinamica dell’impatto.