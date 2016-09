Feltre, Deborah è scomparsa: doveva fare un esame, ma nessuno ha più sue notizie

Farra D’Alpago (Belluno) - Sono giorni di grande apprensione in Alpago: oltre un centinaio di persone fra Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Corpo forestale e Belluno emergenza ha preso parte alle ricerche di Deborah Mareggiato, 22 anni nella zona di Farra D’Alpago.

Da quanto si è appreso la giovane, fidanzata, era uscita di casa per andare a sostenere un esame di tecniche di prevenzione all’università di Feltre, colloquio che sarebbe stato in programma alle 18. E’ stata rinvenuta l’auto della giovane non distante dal lago di Santa Croce. Deborah abita a Belluno, è una ragazza solare e dinamica, volontaria di Valbelluna Emergenza, iscritta alla facoltà di Infermieristica a Feltre.

L’ultimo a sentirla al telefono nel pomeriggio è stato il suo ragazzo. Dopo alcuni squilli, il cellulare è risultato spento e, passate un certo numero di ore, è stato inutile tentare di risalire alla cella telefonica. Al momento della scomparsa Deborah indossava un paio dileggings scuri, una camicetta grigio chiara, una giacca blu e calzava stivaletti alla caviglia marrone. Chiunque avesse sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri.