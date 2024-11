Feltre, al via i lavori per la pensilina dell’ospedale: ecco come cambia la sosta

Da lunedì 19 novembre, hanno preso il via le opere per la costruzione di una pensilina all’ingresso dell’ospedale di Feltre, che permetterà alle persone fragili di accedere sotto copertura

Feltre (Belluno) – La prima fase dei lavori si svolgerà fino al 29 novembre. Durante questo periodo, il transito di pedoni e veicoli sarà sempre garantito, e sarà possibile fermarsi brevemente per far scendere persone con difficoltà motorie. Tuttavia, non sarà consentita la sosta prolungata per consentire il regolare svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza. La seconda fase, invece, inizierà il prossimo febbraio e si concluderà ad aprile, con modifiche alla viabilità d’ingresso, di cui sarà data comunicazione.