Federcoop Trento, assemblea elettiva il 31 luglio

Convegni di settore dal 6 al 10 luglio

Trento – Si terrà il 31 luglio l’assemblea elettiva della Federazione trentina della cooperazione, possibilmente con la presenza fisica dei soci, mentre è fissata al 27 luglio l’ultima data per candidarsi alla presidenza I convegni di settore sono previsti nella settimana dal 6 al 10 luglio.

Lo ha deciso Il collegio sindacale della Federazione che ha ridefinito il calendario delle assemblee per il rinnovo del consiglio e del presidente, dopo la sospensione forzata dell’emergenza coronavirus.

I convegni di settore dovranno anche designare i membri dei comitati di settore, decaduti insieme al cda il 12 febbraio scorso. Non si svolgeranno invece gli incontri territoriali con la base sociale per presentare i candidati. Potranno essere eventualmente tenuti con modalità telematiche. In tal caso, saranno considerate le candidature pervenute entro il 15 luglio.

In breve

Al via restauro fontana Nettuno a Trento. Dureranno circa sei mesi I lavori di restauro alla fontana del Nettuno, in piazza Duomo a Trento, dureranno seri mesi. Lo fa sapere una nota del Comune, in cui si precisa come l’intervento inizi oggi, con la consegna del cantiere alla ditta restauratrice. I lavori dovrebbero terminare a novembre e costeranno 175.000 euro. La recinzione del cantiere sarà rivestita con pannelli descrittivi, immagini storiche e brevi testi (in italiano ed inglese) sulla storia della fontana e sui restauri in corso. La grafica, che riproduce l’evoluzione dell’uso della piazza da metà Ottocento ai giorni nostri, è stata elaborata da Trentino Marketing con il contributo del Servizio cultura e turismo del Comune. Uno dei pannelli riporta le motivazioni del restauro e la possibilità di effettuare donazioni tramite Artbonus.

La SAT di Trento contro la strada nel Parco Paneveggio Pale San Martino. “La notizia del progetto e dei lavori relativi alla nuova strada forestale, di collegamento tra Malga Crel e Malga Scanaiol, prevista all’interno del Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino e la conseguente distruzione di un’importante arena di canto di gallo cedrone, hanno il gusto amaro di un brusco risveglio, di un violento ritorno alla realtà”. Così la Sat, in una nota, a proposito del nuovo progetto collegato alla ricostruzione post tempesta Vaia: una strada forestale, l’ennesima, progettata e realizzata con l’urgenza dettata “dalla necessità di prelevare dal bosco quanto più legname e quanto più in fretta possibile, per salvare la produzione e prevenire possibili pullulazioni di bostrico”.