FederBim, concorso per i giovani e la montagna: domande entro il 30 dicembre

Originale concorso per sostenere giovani e imprese di montagna

Borgo Valsugana (Trento) – L’obiettivo del premio è quello di contribuire a sviluppare l’economia locale e creare lavoro attraverso il sostegno alle piccole imprese di montagna. Lo sviluppo di un’idea imprenditoriale o di una start up innovativa nelle aree di montagna.

L’assegnazione del premio “Federbim Valsecchi 2016” ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di un’idea imprenditoriale o di una start up innovativa nelle aree di montagna. La somma totale messa a disposizione è di 7 mila euro, 4 mila per il primo premio e 3 mila per il secondo.

Al bando possono partecipare giovani imprenditori, che non abbiano superato i 30 anni alla data del bando, di piccole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data del bando e entro 6 mesi successivi al riconoscimento del Premio.

Il concorso è stato voluto dalla Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, con sede in Roma, al fine di ricordare l’impegno dei parlamentari e degli amministratori che hanno promosso e sostenuto i Consorzi Bim ed in particolare l’opera del senatore Athos Valsecchi (1919-1985) per oltre un decennio presidente della Federazione.

La domanda può essere consegnata in forma cartacea direttamente dai concorrenti alla sede di Roma della Federbim o spedita per raccomandata postale o via Pec all’indirizzo federbim@pec.it entro e non oltre le 12 di venerdì 30 dicembre.