Federazione Trentina e Istituto Comprensivo di Primiero: una cooperazione di successo

La Federazione Trentina della Cooperazione ha scelto anche l’Istituto superiore di Primiero per raccontare l’esito del progetto triennale Cooperativa Formativa Scolastica, un’esperienza di Alternanza scuola-lavoro volta a promuovere nelle scuole la conoscenza del mondo cooperativo

Primiero (Trento) – All’iniziativa hanno aderito, tra il 2016 e il 2019, circa 250 studenti di vari Istituti superiori trentini, tra cui però si è distinta la creatività della CFS Smartfood dei ragazzi di V IT Economico Turistico di Primiero, al cui progetto “Il valore del gusto” il magazine dell’associazione, Cooperazione trentina, ha dedicato un particolare approfondimento. Gli studenti sono stati inoltre invitati a presentare il proprio lavoro nell’ambito della cerimonia conclusiva organizzata dalla Federazione Trentina per lo scorso 22 maggio: la CFS Smartfood, non potendo partecipare materialmente all’incontro, lo ha fatto però virtualmente raccontando la propria esperienza in un breve filmato.

Nel loro percorso triennale, gli studenti hanno approfondito le proprie conoscenze nei campi della cooperazione, del marketing turistico, della comunicazione e dell’enogastronomia locale grazie a vari incontri formativi curati sia dalla Federazione sia dagli Enti partner dell’iniziativa, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza e l’Apt locale. I ragazzi hanno poi concretizzato questi apprendimenti costituendo la cooperativa simulata Smartfood e realizzando, nella cornice ideale della Casa del Cibo di Palazzo Scopoli, la mostra Il valore del gusto, un evento finalizzato a valorizzare alcuni prodotti tipici del territorio di Primiero e Vanoi e soprattutto i valori che accomunano chi li produce, come la passione per il proprio lavoro, la collaborazione reciproca e il rispetto per l’ambiente.

Gli studenti hanno curato ogni aspetto dell’evento, dall’ideazione alla promozione: grazie all’indispensabile supporto di enti partner e produttori locali. i ragazzi hanno così potuto realizzare interviste, pannelli illustrativi e allestimenti, ma anche pianificare il marketing dell’evento e la cerimonia di inaugurazione, arricchita dal ricco buffet offerto dalle aziende in mostra.

La mostra mirava inoltre a sensibilizzare il pubblico rispetto al valore di ogni diversità: per questo gli studenti hanno scelto di adottare immagini veritiere e non stereotipate delle figure maschili e femminili rappresentate, ma anche di contribuire alla vendita del calendario “Il gusto di rispettarti”, un’iniziativa promossa dal Comune di Primiero SMC per raccogliere fondi per i centri antiviolenza trentini in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Comprensibilmente soddisfatti, dunque, gli studenti e le insegnanti referenti del progetto, le prof.sse Piva e D’Agostini che, dopo un interessante successo di pubblico (quasi 200 visitatori nei 13 giorni di apertura, dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019) hanno visto riconoscere a ‘Smartfood’ e ‘Il valore del Gusto’ anche il vivo apprezzamento della Federazione Trentina per il percorso svolto.