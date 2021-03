Federalberghi, vacanze Pasqua beffa per turismo. Bond (FI): “Consentire spostamenti tra regioni con test negativo o vaccino”

Il turismo congressuale a picco, -80% di fatturato. Covid ha massacrato Meeting Industry, prospettive non sono rosee

NordEst – “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia”. Questo il commento di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi alla notizia delle nuove regole che sanciscono il via libera alle vacanze pasquali all’estero.

“Se è vero come è vero che le persone vaccinate o con tampone negativo sono a basso rischio di contagio – afferma Bocca – allora questa logica deve essere applicata anche ai viaggi in Italia, così come alla possibilità di frequentare terme, impianti di risalita, riunioni, congressi e manifestazioni fieristiche”.

Federalberghi chiede che il governo adotti con urgenza un provvedimento per “liberare” le persone munite di certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti il viaggio o il risultato di un test sierologico che dimostri di essere guariti dalla malattia.

Turismo, Bond (FI): «Consentire gli spostamenti tra regioni con test negativo o vaccino»

«È necessario rivedere il blocco degli spostamenti tra regioni, consentendo a chi ha un tampone molecolare negativo o un certificato vaccinale valido di muoversi liberamente. Solo così possiamo salvare il turismo, che esce da un inverno disastroso». È quanto afferma il deputato bellunese di Forza Italia Dario Bond.

«Raccolgo l’allarme di Federalberghi e del suo presidente Bernabò Bocca, giustamente preoccupato per la notizia delle nuove regole che danno il via libera alle vacanze pasquali all’estero. Di fatto, una persona che abita a Roma non può fare le vacanze sulle Dolomiti, ma può prendere un aereo per andare a fare il turista all’estero.

Credo sia doveroso applicare misure diverse. Una persona in possesso di test negativo o di certificato di avvenuta vaccinazione deve poter essere libera di spostarsi in Italia. Lo sostenevo mesi fa che il “passaporto vaccinale” sarebbe stato l’unico mezzo per consentire lo sblocco in totale sicurezza degli spostamenti. Adesso è quanto mai doveroso dar seguito a questa proposta, che rilancio nuovamente al governo, altrimenti il settore del turismo rischia davvero di fare una brutta fine».

In breve

Covid e origine pandemia: probabile trasmissione da animale a uomo

“Vaccino Covid neutralizza tutte le varianti”, lo studio

“Vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile”

Covid, Curcio: “Siamo in guerra”

Decreto sostegno 2021, scatta l’ora x: domanda e calcolo, cosa c’è da sapere