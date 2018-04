Fatture ‘gonfiate’ per ottenere contributi provinciali: invito a dedurre per tre persone

Connect on Linked in

Corte Conti emette invito a dedurre per ‘Centriamo Caldonazzo’

Trento – Il consorzio trentino ‘Centriamo Caldonazzo’, sciolto nel 2015 ha ricevuto contributi pubblici che sono al centro di una verifica della Corte dei Conti, con indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Trento.

In seguito alle risultanze dell’indagine, che ipotizza ci siano state delle fatture gonfiate per eventi organizzati nel 2012 e 2013, la Procura contabile ha emesso un invito a dedurre per tre persone.

La contestazione per la quale vengono chieste spiegazioni riguarda il fatto che le fatture presentate alla Provincia per ottenere contributi avrebbero consentito di coprire il 100% delle spese, mentre è previsto che arrivino al 40%. Si tratta di oltre 37.000 euro nel 2012 e di oltre 39.000 euro nel 2013.