Val di Fassa, soccorso scalatore precipitato dalla cascata Fontanazzo. Molti soccorsi sulle piste trentine

Si sono concluse intorno alle 13.30 le operazioni di soccorso per un alpinista vicentino precipitato nella tarda mattinata di domenica da una cascata di ghiaccio a Fontanazzo, nel comune di Mazzin, in Val di Fassa

Trento – L’uomo stava affrontando da primo di cordata l’ultimo tiro della linea di destra, quando ha perso l’appiglio precipitando al suolo, dopo un volo di una decina di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11:35 da parte del compagno di cordata.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre quattro operatori della Stazione Alta Val di Fassa si mettevano a disposizione in piazzola per coadiuvare i soccorsi. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati verricellati sul posto, dove l’uomo, sempre cosciente, è stato dapprima imbarellato e poi imbarcato sull’elicottero per essere elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Moltissimi i soccorsi in pista durante la giornata di domenica per incidenti più o meno gravi con intervento di sanitari, ambulanze e nei casi più gravi con il supporto dell’elicottero.