Fassa, auto fuori strada finisce nel rio San Pellegrino: ferita una 24enne

Incidente verso le 6.30 in località Ronchi (Moena)

Moena (Trento) – Una 24enne è stata portata d’urgenza all’ospedale di Cavalese in seguito a un incidente che si è verificato verso le 6.30 in località Ronchi, a Moena, lungo la strada che conduce a Passo San Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da chiarire l’auto su cui viaggiava la 24enne è uscita di strada, finendo nel rio San Pellegrino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i carabinieri di Cavalese, i vigili del fuoco volontari di Moena e di Soraga e la squadra di soccorso fluviale dell’Unione distrettuale della Val di Fassa.

È stata allertata anche la squadra speleo alpino fluviale del corpo di Molina di Fiemme. I vigili del fuoco volontari – informa la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino sui suoi canali social – hanno messo in sicurezza il mezzo ed operato con le pinze idrauliche, supportando i sanitari nelle operazioni di estricazione della persona che era alla guida dell’auto. Avvalendosi del tirfor hanno quindi recuperato il veicolo. La 24enne è stata portata in elicottero sanitario all’ospedale di Cavalese.

In breve

Riaperta la statale per Folgaria dopo uno smottamento all’alba di venerdì. Pietre sulla carreggiata all’altezza di Castel Beseno. Viabilità interrotta per precauzione. Nessuna persona e nessun mezzo sono rimasti coinvolti; per precauzione, per dare il tempo ai tecnici del servizio strade di verificare la stabilità della zona soprastante, la statale 350 che da Calliano sale a Folgaria è stata chiusa e riaperta dopo le 11.