Farmacia Vanoi: dopo 38 anni Vincenza Scerra ha passato il testimone a Claudia Zanella. Dal 13 ottobre al via i tamponi

La dottoressa Scerra, dopo 38 anni di attività, ha passato nei mesi scorsi il testimone alla dottoressa Zanella. La comunità del Vanoi ringrazia Vincenza Scerra per quanto ha fatto in questi anni per la comunità locale e augura buon lavoro alla neo arrivata, in questi mesi, la più giovane titolare di farmacia del Trentino

di Christian Zurlo

Canal San Bovo (Trento) – Nuova gestione per la farmacia del Vanoi a Canal San Bovo. La dottoressa Claudia Zanella ha iniziato la sua attività ormai da alcuni mesi. In un periodo piuttosto intenso ma anche caratterizzato da molte novità. Da mercoledì 13 ottobre, partirà infatti anche a Canal San Bovo il servizio tamponi antigenici rapidi covid-19, di fondamentale importanza per la comunità, a pochi giorni dall’oblligo per i lavoratori non vaccinati, che scatterà il 15 ottobre 2021.

Attività e progetti

Proprio in questi giorni abbiamo rivolto alcune domande alla nuova farmacista per conoscerla meglio, ma soprattutto per capire come intende proseguire l’attiività.

Dottoressa Claudia Domiziana Zanella a soli 30 anni è diventata la più giovane titolare di farmacia in Trentino, davvero una bella soddisfazione? “Sì, ad oggi sono la più giovane titolare della provincia di Trento. Dopo qualche anno passato come collaboratrice, mi sono detta: “o lo faccio adesso o mai più…”, per cui mi sono decisa a fare il grande salto…”

Ci racconta qualcosa in più del suo percorso di studi e delle sue esperienze professionali? “Ho scelto di iscrivermi a Farmacia perché mi affascinava molto la chimica e ho studiato con passione, infatti i 5 anni di corso sono volati. In realtà non avevo ben chiaro cosa fare dopo la laurea (si può lavorare in farmacia, ma anche nelle aziende farmaceutiche ad esempio). Poi, due giorni dopo essermi iscritta all’ordine, subito dopo l’abilitazione, ho trovato un posto di lavoro come farmacista collaboratrice. Il lavoro mi è piaciuto molto fin da subito, e da lì ho “abbandonato” le altre opzioni, cercando di crescere professionalmente e sognando di potere, un giorno, avere la mia piccola realtà da portare avanti. Il bello della nostra professione è il non essere mai monotona. C’è sempre qualcosa di nuovo da imparare ma soprattutto, nelle piccole realtà rurali, sia il titolare che i collaboratori si occupano di tutto a 360 gradi: stare al banco, gestire gli ordini ed il magazzino, la tariffazione delle ricette…insomma, tutto puoi fare tranne che annoiarti. Io al momento sono senza collaboratori, ma per fortuna ho mia mamma che mi aiuta a gestire il tutto – oltre ad essere la mia “consigliera” per i prodotti da ordinare e per gli allestimenti”.

Come ha scoperto il Vanoi, ma soprattutto che cosa l’ha spinta a fare il grande passo? “Avendo sempre lavorato in piccole realtà rurali (amandole), sapevo fin da principio che, se mai fossi diventata titolare, avrei cercato di trovare un contesto simile, dove poter vivere a stretto contatto con la natura e lontana dal caos dei grossi centri. Conoscevo poco la zona del Primiero e Vanoi, quando si è presentata quest’occasione ho avuto modo di “esplorarla” e ho subito pensato che potesse essere il posto giusto per me e per l’idea di attività che avevo. C’è sempre l’idea (sbagliata) che i piccoli centri montani offrano poco; è vero che negli ultimi anni c’è stato uno spopolamento delle valli, ma io sono molto ottimista e credo che nel prossimo futuro ci sarà una riscoperta, un ritorno a questi luoghi. Qualche segnale c’è già, anzi da quando sono arrivata qui ho già conosciuto qualche famiglia, proveniente da grandi centri, che ha scelto di trasferirsi qui”.

Attivo anche il servizio tamponi

Veniamo alla Farmacia, quali sono le novità? “Abbiamo innanzitutto introdotto dei prodotti nuovi, sia per quanto riguarda l’integrazione che la cosmetica, improntando quanto più possibile sul naturale/bio e, ovviamente, mettendo la qualità del prodotto al primo posto. Abbiamo poi cercato di ampliare l’assortimento – certo, nei limiti della capacità di una farmacia rurale. La novità più imminente in termini di servizi invece riguarda i tamponi rapidi, che inizieremo a fare a partire da metà ottobre”.

Il servizio “farmaco pronto” in collaborazione con la Croce rossa locale si conferma dopo tanti anni una punta di diamante per i nostri piccoli paesi di montagna. “Assolutamente sì. Il servizio Farmaco Pronto è una delle punte di diamante della nostra realtà. I volontari della Croce rossa portano quotidianamente i farmaci a chi è impossibilitato a venirli a prendere. In un contesto montano, soprattutto come il nostro – formato da tante frazioni anche piuttosto lontane dal centro del paese, è un servizio ancor più fondamentale. Il medico contatta la farmacia, segnala che il paziente ha la necessità di ricevere i farmaci; a quel punto noi prepariamo i pacchetti e una volta al giorno, solitamente verso le 17, i volontari li ritirano e li consegnano”.

Sogni nel cassetto? “Spero innanzitutto di poter diventare un punto di riferimento per la valle del Vanoi. Al di fuori dell’ambito lavorativo, sarebbe bello se si avverasse anche il sogno che ho fin da bambina e cioè di poter avere un cavallo – pratico equitazione da anni -, amo il trekking a cavallo e qui i posti da poter girare certo non mancano!”

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

FARMACIA ZANELLA

dr.ssa CLAUDIA DOMIZIANA ZANELLA

Via Roma, 34 CANAL SAN BOVO (TN)

tel:0439/719139 – farma.vanoi@gmail.com