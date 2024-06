Famiglie trentine sempre più povere, aumentano le diseguaglianze

Report Caf Acli: redditi medi giù di 2.000 euro. Emerge in particolare la progressiva omologazione del Trentino rispetto al resto d’Italia per quanto riguarda le retribuzioni e la ricchezza alle quali si affianca la preoccupante deriva delle vallate trentine che vedono progressivamente erodersi i livelli di benessere

Trento – Negli ultimi anni l’inflazione è aumentata in provincia di Trento del 15,6% provocando una diminuzione del potere di acquisto complessivo delle famiglie, escludendo le fasce più ricche, di 124 milioni di euro. Paragonando i redditi del 2020 e del 2023 risulta che una famiglia media ha subito un abbassamento di reddito di circa 2000 euro con punte di 3000 euro per le famiglie più agiate (bireddito senza carichi di spesa), che evidentemente non risentono più di tanto degli aumenti, mentre la situazione si fa oggettivamente più difficile per le famiglie monoreddito con carichi di spesa che nello stesso periodo si sono viste diminuire le loro entrate di circa 1000 euro.

Sono alcuni, significativi dati contenuti nell’indagine realizzata da CAF ACLI Trentino in collaborazione con l’IREF (Istituto di Ricerche Educative e Formative) grazie ai dati dell’Osservatorio Nazionale sui Redditi delle Famiglie promosso dalle ACLI.

Il presidente delle Acli trentine Luca Oliver ha evidenziato alcuni elementi di discontinuità rispetto al passato. In primo luogo la progressiva omologazione del Trentino rispetto al resto d’Italia per quanto riguarda le retribuzioni e la ricchezza alle quali si affianca la preoccupante deriva delle vallate trentine che vedono progressivamente erodersi i livelli di benessere conquistati fino ad oggi grazie alla potestà autonomistica. È necessaria pertanto una risposta di consapevolezza da parte della classe politica che sappia misurarsi con i problemi reali dei nostri territori e delle famiglie più penalizzate dalla crisi.

Famiglia media perde sei carrelli spesa ogni anno

Una famiglia media ha perso complessivamente sei carrelli della spesa ogni anno con punte fino a sette carrelli per i divorziati o separati e i single o coppie di fatto con carichi famigliari. Sulla base dell’analisi in forma anonima dei modelli 730 presentati agli sportelli dei CAF ACLI, si è realizzato un panel statistico che interessa oltre 600.0000 contribuenti che in tutta Italia si sono rivolti continuativamente presso i servizi aclisti negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Di questi contribuenti, 38.000 risiedono in provincia di Trento e sulla base dei dati anonimi acquisiti dalle dichiarazioni dei redditi è stato possibile desumere utili indicazioni riferite all’andamento dell’inflazione, all’aumento del costo della vita, delle spese per i mutui e la sanità.

Aumentano le diseguaglianze

In provincia di Trento i redditi mediani (che rappresentano il livello di benessere dell’individuo medio o della famiglia media) delle aree urbane si assestano sui 26.000 euro mentre quelli delle aree interne sui 24.100 con una differenza marcata di 2800 euro circa. Aumentano le diseguaglianze: la flessione reddituale ha colpito il 77,8% delle famiglie evidenziando una forbice sempre più ampia fra una piccola percentuale di ricchi e una moltitudine di famiglie sempre più esposte al caro vita.

La sintesi del rapporto

Dall’indagine, emergono alcuni dati preoccupanti:

Le pesanti conseguenze dell’aumento dell’inflazione, incentivato anche dalla particolare congiuntura energetica relativa alla guerra in Ucraina, che ha provocato dal 2020 al 2023 un’ulteriore peggioramento delle diseguaglianze e delle condizioni di vita delle famiglie monoreddito con carichi di spesa (coniuge e figli a carico più altre spese). Tale situazione si lega ad altre difficoltà ad iniziare dalla casa che necessitano di interventi urgenti nel campo delle politiche sociali.

Dalla disanima generale sull’andamento dei redditi nel periodo fiscale 2019-2022 salta inoltre all’occhio il pesante divario fra le città e le vallate. Secondo l’indagine delle ACLI, in provincia di Trento i redditi mediani (che rappresentano il livello di benessere dell’individuo medio o della famiglia media) delle aree urbane si assestano sui 26.000 euro mentre quelli delle aree interne sui 24.100 con una differenza marcata di 2800 euro circa. Dati che richiamano ad un’attenta riflessione relativamente alla necessità di un rilancio delle politiche per la montagna. Tali differenze, secondo il direttore di IREF Gianfranco Zucca (in collegamento da Roma) si devono soprattutto alle particolari situazioni di precarietà e discontinuità occupazionale legate alla stagionalità che caratterizza in Trentino sia il turismo sia l’agricoltura.

Un altro fenomeno riguarda l’aumento della diseguaglianze in Trentino se consideriamo che la flessione reddituale ha colpito il 77,8% delle famiglie evidenziando una forbice sempre più ampia fra una piccola percentuale di ricchi e una moltitudine di famiglie sempre più esposte al caro vita.

Tassa invisibile, l’inflazione si fa poi sentire anche sull’aumento dei tassi di interesse dei mutui dovuti all’impennata inflazionistica che ha colpito quelli a tasso variabile con un aumento medio annuo di 1330 euro di interessi per il 94,8% delle famiglie intestatarie che si sono rivolte ai servizi delle ACLI.

Mentre i dati sulla povertà relativa (percentuale di individui che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore ad una soglia di povertà convenzionale) indicano una sostanziale tenuta del contesto trentino, va rilevata la pesante disparità di genere che contraddistingue il panel delle famiglie in difficoltà. Nel caso di nuclei sotto la soglia di povertà relativa dove il dichiarante è donna siamo di fronte a numeri tre volte maggiori rispetto ai casi in cui il dichiarante è maschio. Dato che evidenzia la permanenza di situazioni di disparità e discriminazione che necessitano di essere immediatamente superati.

Un’ulteriore voce presente nella dichiarazione dei redditi è la spesa sanitaria delle famiglie trentine che è aumentata per i meno abbienti del 18%, passando da 399 a 473 euro e per i più abbienti del 13%, passando da 764 a 868 euro.

Un ultimo dato, riguarda il progressivo allineamento del Trentino, notoriamente considerata una provincia con un alto standard di vita, alle altre regioni italiane se consideriamo che la differenza del reddito mediano delle famiglie è di appena 600 euro in più a favore della provincia autonoma di Trento.

Scarica il report completo

Report ONRF Trento 30.05.2024