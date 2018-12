A Falcade tre giorni di cultura e solidarietà: fino al 29 dicembre “Quando il libro torna all’albero”

Connect on Linked in

Nel cuore delle Dolomiti bellunesi, Falcade si appresta a vivere una tre giorni dedicata alla cultura e alla solidarietà. Dal 27 al 29 dicembre si terrà la fiera dell’editoria “Quando il libro torna all’albero”

Dolomiti – Libri e autori saranno disponibili presso gli spazi del Municipio dove cittadini e turisti potranno acquistare i testi il cui ricavato andrà in beneficenza alle comunità agordine colpite dall’alluvione e dal forte maltempo di fine ottobre scorso.

Tanti gli ospiti speciali che interverranno agli incontri come Manolo, Antonio G. Bortoluzzi, Giorgio Fornasier e Francesca Gallo. Manolo è uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali che ha contribuito a cambiare per sempre il volto dell’arrampicata e racconterà per la prima volta come ha scelto di affrontare le pareti “alleggerendosi di tutto”, fino a rifiutare persino i chiodi.

Nella convinzione che la qualità del viaggio fosse più importante della meta, e che ogni traguardo portasse con sé una forma di responsabilità. Antonio G. Bortoluzzi sarà presente con il suo libro “Paesi alti”: è la storia di Tonin e di un dopoguerra difficile, ma è anche, allo stesso tempo, la storia di tutte le popolazioni delle “terre alte”, dove fatica e legame con la natura sono un intreccio sedimentato da secoli.

Parteciperanno alla kermesse anche Giorgio Fornasier e Francesca Gallo, due maestri della musica che mettono la loro arte anche nella scrittura, in un appuntamento unico per “dialogare di musica, libri e di esperienze”.

Il progetto è partito grazie alla collaborazione di alcuni comuni della provincia di Treviso con l’Unione Montana Agordina e ha raccolto l’adesione delle biblioteche della Valle del Biois e dell’Union Ladina Val Biois questo perché – come riferiscono gli organizzatori – “è proprio vero che l’unione fa la forza e che i libri fanno bene alla montagna!”.